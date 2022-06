Soudan du Sud: Au moins 440 civils tués entre juin et septembre 2021 dans le sud- ouest du pays( Rapport de l’ONU)

L’ Organisation des Nations Unies(ONU) a publié ce mardi 1er mars 2022, les résultats d’une enquête qu’elle a menée sur le Soudan du Sud. Il ressort qu’au moins 440 civils ont été tués, pendant la période de juin à septembre 2021 au Soudan du Sud, dans les affrontements entre factions du vice-président Riek Machar et l’armée loyale au président Salva Kiir.

« Entre juin et septembre 2021, au moins 440 civils ont été tués, 18 blessés et 74 enlevés lors d’affrontements entre groupes belligérants » dans la région de Tambura, dans le sud-ouest du pays, ont précisé dans le rapport, la mission onusienne au Soudan du Sud (Unmiss) et le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

Le rapport cite le mouvement du vice-président Riek Machar (le SPLM/A-IO) et les Forces de défense sud-soudanaises (SSPDF) loyales au président Kiir « ainsi que leurs milices respectives d’être à l’origine des violations et abus » commis durant ces affrontements politico-ethniques.

Par ailleurs, 64 civils ont été victimes de violences sexuelles, « dont une fille de 13 ans qui a été victime d’un viol collectif à mort ».

Le rapport onusien indique, en outre, que 56 civils sont toujours portés disparus.

L’enquête a aussi relevé les pillages et destructions de biens, la conscription d’enfants, (…) les discours de haine (…) parmi les autres violations des droits humains.

AFP