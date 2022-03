Bénin : La Fédération veut changer le nom de l’équipe de football

Après plusieurs défaites lors des qualifications à la CAN et à la coupe du monde, la Fédération béninoise de football(FBF) veut insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe nationale du Benin, les Écureuils, en changeant son nom. Cette décision a été prise surtout après l’année 2020, marquée par les échecs successifs dans les qualifications à la CAN puis au Mondial. La star des Ecureuils, l’attaquant Steve Mounié, a opté, selon le site football365, pour le python, un animal adoré au Benin. Mais ce changement de nom doit être validé par les autorités politiques béninoises.

A.K