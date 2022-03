Burkina Faso : la visite de la CEDEAO annulée

La CEDEAO informe, dans un communiqué parvenu à Sidwaya, que la visite du président du Ghana, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo Addo et du président du Niger, Mahamed Bazoum, au Burkina initialement prévue ce jeudi 3 mars 2022 a été annulée suite à l’adoption de la charte de la transition. Aussi, le meme communiqué indique qu’une mission ministérielle se rendra à Ouaga dans les prochains jours et que la CEDEAO reste également très préoccupé par la poursuite de la détention de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré et exige sa libération immédiate.

(Communiqué CEDEAO)