Dr Albert Ouédraogo, nommé Premier ministre

Le président de la Transition, président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a nommé, le Premier ministre, le jeudi 3 mars 2022, par décret, l’économiste, spécialiste en développement des entreprises et en management, Dr Albert Ouédraogo. Il est issu de la promotion 1981 du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK).

DECRET NOMINATION DU PM

L’actualité au Burkina Faso semble prendre une nouvelle allure. Au lendemain de l’investiture du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, il a dévoilé, hier jeudi 3 mars, celui qui a la charge de conduire l’exécutif durant les trois années que va durer la Transition. Son choix s’est porté sur une figure pas très connue du grand public, déjouant ainsi les pronostics et autres sondages. Albert Ouédraogo est, en effet, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Un homonyme parfait de celui qui fut successivement ministre des Enseignements secondaire et supérieur puis des Droits humains et de la promotion civique courant 2011. Plus connu sous le sobriquet de «Albert Tocsin», du nom de son ONG, le TOCSIN. Qui est le nouveau chef du gouvernement ? En attendant plus de détails, l’on peut retenir que Dr Albert Ouédraogo est économiste, spécialiste en développement des entreprises et management. Né le 6 avril 1969 à Dori, il est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion. Selon nos informations, le nouveau Premier ministre dispose d’une solide expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées. Il a conduit plusieurs missions d’étude sur le développement du secteur privé, l’économie et la finance des entreprises et des organisations, l’élaboration de plans stratégiques. Il a aussi mené des missions d’audits organisationnels et d’élaboration de manuels de procédures. Albert Ouédraogo a enseigné pendant plusieurs années dans les universités publiques et privées du Burkina Faso. Issu de la promotion 1981 du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK), il est marié et père de deux enfants. Sans doute que les jours à venir, les Burkinabè auront une idée de l’exécutif de Transition sur lequel se fondent beaucoup d’espoir pour la relance du pays des Hommes intègres.

La Rédaction