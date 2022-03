Jeux paralympiques de Pékin : la Russie et  la Biélorussie exclus

Pour l’agression de l’Ukraine, la Russie et ses athlètes sont exclus de nombreuses compétitions sportives. Ce jeudi 03 mars 2022, le Comité international paralympique (CIP) vient, selon l’AFP, d’expulser les sportifs russes et biélorusses des Jeux d’hiver, prévus ce vendredi à Pékin (Chine). Pourtant le CIP avait décidé la participation de ces deux pays sous bannière neutre. Mais face à la menace des autres pays de boycotter la manifestation, le CIP a dû revenir sur sa décision. « Vous êtes les victimes des actes de vos gouvernements », a déclaré le comité aux 83 athlètes russes et biélorusses écartés de l’événement. Rappelons également que la Fédération internationale de football (Fifa) a aussi exclu la Russie de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar. La FIFA a été suivie par d’autres fédérations : athlétisme, patinage, rugby, boxe, natation.

A.K