  Lutte contre l’insécurité urbaine: Cinq présumés malfrats dans les filets de la Police Nationale

La Police Nationale a interpellé cinq présumés délinquants qui écumaient la capitale burkinabè dont deux ont été déjà déférés. Evoluant au sein de trois réseaux différents, ces présumés malfrats dont l’âge est compris entre 16 et 40 ans, s’adonnaient à plusieurs types d’infractions. Le premier groupe, formé d’un binôme, s’était spécialisé dans les vols à main armée et les vols avec effraction. Ils opéraient tard la nuit, dans les endroits isolés et mal éclairés de plusieurs quartiers tels Toeyibin, Patte-d’oie et Pissy. Le deuxième réseau est composé de présumés escrocs agissant en bande organisée avec des complices résidant dans un pays voisin. Ses membres, grâce à un stratagème dont eux seuls ont le secret, parvenaient à convaincre leurs victimes qu’elles pouvaient devenir riches en achetant des billets noirs qui, une fois lavés, deviendraient de vrais billets de banque. La dernière bande est composée d’individus spécialisés dans la confection, le transport et l’écoulement de faux timbres fiscaux. A l’aide d’un imprimeur implanté à l’étranger, ils faisaient imprimer à grande échelle des timbres fiscaux à moindre coût qu’ils convoyaient à Ouagadougou pour être vendus sur le marché. Au moment de l’interpellation de tous ces présumés malfrats, il a été saisi un pistolet automatique, 05 motos, 64 900 faux timbres fiscaux évalués à près de 28 000 000 FCFA, un lot important de billets noirs, des coupures de faux billets de 5 000 FCFA et plusieurs autres objets.

Source : Police nationale