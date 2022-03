Premier League : Abramovitch vend Chelsea à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Critiqué en Angleterre pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, Roman Abramovitch veut vendre son club de football, Chelsea. « La situation actuelle ne permet pas une bonne ambiance et je prends cette décision pour l’intérêt du club », a-t-il fait savoir dans un communiqué, relayé par DW. « Cela me fait mal de quitter le club de cette manière », a ajouté le milliardaire russe âgé de 55 ans qui avait acheté Chelsea en 2003. Roman Abramovitc a permis à Chelsea de devenir une grande équipe européenne avec à son actif plusieurs trophées : 5 trophées de champion d’Angleterre, 5 Coupes d’Angleterre, 3 Coupe de la Ligue, 02 Ligue des champions, 02 Ligue Europa et 01 Coupe du monde des clubs.

A.K