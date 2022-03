Communication et culture : la nouvelle ministre Valérie Kaboré possède une grande expérience

La nouvelle ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Valérie Kaboré, a une trentaine d’années d’expérience dans ces différents secteurs. Concernant la communication, cela fait plus de 30ans qu’elle a créé son agence de communication et de production audiovisuelle : Médias 2000. Elle a été propriétaire de la défunte radio Diva fm.

Au niveau de la culture et des arts, elle est la productrice du téléfilm à succès « ina 1 et 2». Détentrice d’un espace aménagé pour les productions cinématographiques et audiovisuelles. La nouvelle ministre est élue consulaire dans la catégorie entreprise culturelle et créative au niveau de la chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (elle était à son deuxième mandat, avant d’être appelée au gouvernement). Selon l’acteur de show biz, Marius Diessongo, elle connaît bien le secteur. Et « Pour la suite, on va apprécier dans l’action », précise-t-il.

