Désignation des députés de l’Assemblée législative de la transition Pas  de consensus au  centre nord

Les neuf candidats de la région du Centre-Nord, soit trois par provinces dont deux chefs coutumiers (Naaba Koom, chef de canton du Sanmatenga et le chef de Kirrouttenga du Bal) et trois femmes, n’ont réussi à choisir leur député et son suppléant pour siéger à l’Assemblée législative de la transition (ALT).

Le gouverneur leur avait demandé de se concerter et designer un candidat par consensus qui a duré 2h10mn au lieu de 30 mn accordées.

La commission composée du secrétaire général de la région, des trois hauts commissaires des trois provinces et six autres personnes composés des OSC, des femmes, jeunes, coutumier, religieux et handicapé, n’ont pas pu designer le candidat.

La dernière étape proposée par le gouverneur Casimir Séguéda est le tirage au sort qui a été rejeté catégoriquement par les supporters de Naaba Koom. Pour leur candidat doit être en tête et on va prendre le suppléant parmi les deux autres provinces (Bam et Namentenga).

En conclusion, le gouverneur a manifesté son mécontentement du fait que sa région n’a pas pu designer le député et son suppléant tout en signalant qu’il fera le rapport pour aviser son supérieur hiérarchique et d’en informer les candidats de ce qui adviendra comme décision depuis Ouagadougou.

Emil Abdoul Razak SEGDA