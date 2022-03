Ministère de la Défense :Le Gal Barthélemy Simporé installé

Le général de brigade Aimé Barthélemy Simporé a été installé, le lundi 7 mars 2022, à Ouagadougou, à son poste de ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants. Tout en réaffirmant son attachement aux idéaux de la Transition, le nouveau ministre a exhorté le personnel des forces armées nationales à l’accompagner dans les chantiers de réformes, dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda de la Transition.

Le 5 mars 2022, par décret N° 2022-053/PRES, le général de brigade, Aimé Barthélemy Simporé a été nommé ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants. Deux jours après cette nomination, il a officiellement pris fonction. Son installation a eu lieu, le lundi 7 mars 2022, dans l’après-midi, dans l’enceinte dudit département ministé-riel à Ouagadougou.

« Au moment d’entrée en fonction, je me fais le devoir, d’invoquer d’abord la mémoire de tous les martyrs civils et militaires de notre Nation qui sont tombés par le fait du terrorisme qui assaille notre pays depuis 2015. Je leur rends un vibrant hommage tout en formulant le vœu que le sang de leurs sacrifices, versé sur la terre de la patrie puisse fertiliser la lutte héroïque de notre peuple pour une victoire certaine sur les forces du mal», a déclaré le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Aimé Barthélemy Simporé, après son installation.

Le ministre en charge de la défense a réaffirmé sa ferme détermination à accomplir cette nouvelle mission afin de réussir la Transition et ce, en conformité avec l’agenda et la charte adopté. A cet effet, il a exhorté le personnel des forces armées nationales à l’accompagner dans les chantiers de reformes, dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda de la Transition. Le général de brigade Simporé, nouvellement installé, avait été auparavant nommé le 30 juin 2021, ministre délégué de la défense, et confirmé plus tard, le 14 octobre 2021, ministre plein des Armées.

C’était sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré. Pour lui, même s’il est vrai que ce retour à la fonction s’apparente à une continuité, il a bien conscience qu’il s’agit d’une mission d’une toute autre exigence. Celle d’un contexte historique marqué par une volonté de rupture et de refondation pour satisfaire aux profondes attentes du vaillant peuple burkinabè.

Satisfaire les attentes

C’est ainsi, qu’après avoir longuement mûri l’offre faite par le président du Faso, de reprendre fonction au département de la défense, il a acquis la ferme conviction de l’accepter tout en mesurant les enjeux et les délicates exigences qui s’imposent à la Nation, en cette période historique très critique, où chaque citoyen se doit de s’élever au-dessus des considérations partisanes.

« Cette mission, que j’accepte volontiers s’inscrit dans cet ordre. Si j’ai fait le choix de répondre à l’appel du MPSR, ainsi qu’aux attentes de notre Nation en péril, c’est bien en raison de fortes convictions qui m’animent en tant qu’officier », a expliqué, le général de brigade Aimé Barthélemy Simporé. « C’est une grande confiance qui a été placée en vous, certainement au regard de vos compétences et de votre expérience. Mais, en même temps, c’est une grande responsabilité que vous allez désormais assumer », a souligné pour sa part, le Secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, qui s’est acquitté de ce devoir républicain, en installant le ministre en charge de la défense.

Il a en outre rappelé, qu’au cours de la prise de contact du gouvernement, dans la matinée du 7 mars 2022, le chef de l’Etat et le Premier ministre ont clairement indiqué que le gouvernement doit être au service du peuple et impérativement travailler à satisfaire les nombreuses attentes, notamment la mise en œuvre des engagements du président du Faso, en matière de défense et de sécurisation du territoire national. Il s’est dit convaincu qu’avec le soutien de tous ses collaborateurs le Gal de brigade Simporé parviendra à relever sans doute le défi et atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com