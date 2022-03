Ministère en charge du Commerce : Abdoulaye Tall prend les commandes

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des petites et moyennes Entreprises, Abdoulaye Tall, a été officiellement installé, le mercredi 9 mars 2022, à Ouagadougou par le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara.

Abdoulaye Tall est désormais aux commandes du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des petites et moyennes Entreprises. Il a été installé par le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara. C’était hier mercredi 9 mars 2022 à Ouagadougou, soit quatre jours après sa nomination par décret N° 2022-053/PRES, du 5 mars.

« C’est avec honneur, beaucoup de reconnaissance et de gratitude que je prends la parole en ce jour. Honneur pour avoir été choisi pour servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Reconnaissance et gratitude envers leurs excellences, le président du Faso et le Premier ministre pour la confiance placée en moi », s’est exprimé le ministre Abdoulaye Tall à l’issue de son installation. Le ministre Tall a dit prendre les rênes de ce département à un moment où le pays fait face à de nombreux défis. Il a, pour ce faire, sollicité le soutien de tous les filles et fils.

C’est pourquoi, il a pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur des attentes placées en lui. « Dans cette perspective, je voudrais compter sur le soutien sans faille de l’ensemble des collègues du ministère, à qui j’exprime mon profond respect et mon admiration. Respect et admiration pour le sacrifice qu’ils ont quotidiennement consenti pour le rayonnement de notre administration et de notre secteur privé », a souligné le ministre Abdoulaye Tall.

D’ores et déjà, il a rassuré ses collaborateurs de sa totale disponibilité pour une collaboration franche, sincère et empreinte de responsabilité de leur part. « En retour, je demande à l’ensemble du personnel, des partenaires sociaux et des structures rattachées au département un engagement de tous les instants pour la réussite de notre mission », a-t-il insisté.

Une mission, a précisé le nouveau chef du département, qui tourne autour de l’élaboration, de la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de développement industriel, d’artisanat et des petites et moyennes entreprises. A cet effet, Abdoulaye Tall a indiqué que sous les orientations du chef de l’Etat, lui et ses collaborateurs vont ensemble identifier les actes d’amélioration des processus et apporter des réponses appropriées pour plus d’efficacité.

Mariam OUEDRAOGO

