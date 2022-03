Primature : Albert Ouédraogo invite ses collaborateurs à sauver le pays

Après le conseil des ministres de prise de contact, le nouveau chef du gouvernement Dr Albert Ouédraogo s’est entretenu avec ses collaborateurs de la Primature dans l’après-midi du lundi 7 mars 2022 à Ouagadougou.

Bonne gouvernance, intégrité, patriotisme, loyauté, rigueur, sens du service public, intérêt général, respect mutuel et de la hiérarchie, travail en équipe. Telles sont les attentes du nouveau Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, vis-à-vis de ses collaborateurs de la Primature. Il les a exprimées lors d’une brève rencontre de prise de contact dans l’après-midi du lundi 7 mars 2022 à Ouagadougou.

Une rencontre au cours de laquelle le nouveau chef du gouvernement a rappelé à ses collaborateurs, le contexte particulier dans lequel ils seront appelés à travailler. Un contexte qui, a-t-il reconnu, est marqué par une aggravation de la situation sécuritaire et une crise humanitaire sans précédent. « Au quotidien, des cris du cœur s’élèvent de la part des populations de Djibo, de Madjoari, de Sollé, etc. Nous entendons égale-ment le témoignage de scènes de détresse de nos compatriotes dépourvus de tout moyen de subsistance ou traumatisés par la perte d’êtres chers », a-t-il déclaré pour montrer l’ampleur de la mission qui est désormais la leur.

« Cette situation dramatique nous commande non seulement de travailler dans l’urgence mais aussi dans l’efficacité. Cela va exiger de notre part une plus grande débauche d’énergie et plus de disponibilité, car nous avons la responsabilité historique de sauver notre pays », a-t-il dit à ses collaborateurs.

« Diligence et célérité »

Bien que conscient de la complexité de la situation actuelle, M. Ouédraogo s’est dit convaincu que ces défis sont à sa portée et à celle de son équipe à condition que chacun apporte sa contribution. « Dans cette œuvre gigantesque de refondation et de restauration de notre pays, du cadre au plus petit agent, sachez que chacun de vous est un maillon important de la chaîne sur laquelle je veux m’appuyer.

Je sais que nous réussirons cette œuvre ensemble », a-t-il soutenu. Tout en les assurant de sa disponibilité à rester à leurs côtés afin de leur donner des orientations et lever toute difficulté qu’ils viendraient à rencontrer, le Premier ministre a invité ses collaborateurs à être assidus et exemplaires. « Prenez en charge les dossiers qui viendraient à vous être confiés avec diligence et célérité.

Aucun dossier ne doit traîner dans vos bureaux », a-t-il insisté tout en appelant les responsables à un suivi rigoureux. Au nom de l’ensemble du personnel de la Primature, le directeur de cabinet Luc Hien a donné l’assurance au nouveau patron de la disponibilité de tous les agents à l’accompagner avec loyauté. « Vous êtes le chef de famille et nous les membres, sommes à vos côtés pour vous accompagner dans votre lourde et noble mission », a-t-il promis.

Avant son tête-à-tête avec le personnel, le Dr Ouédraogo a reçu des mains du secrétaire général du gouvernement Jacques Sosthène Dingara son certificat de prise de fonction et les fiches de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE/LC) pour la déclaration de ses biens.

Nadège YAMEOGO