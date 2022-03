Promotion immobilière : Plus de 1 000 logements pour la communauté universitaire

Le président directeur général de la société immobilière Abdoul’Service International était sur le site de la cité de la communauté universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso le jeudi 3 mars 2022 pour s’enquérir de l’avancée des travaux de la deuxième phase. Située sur l’axe menant à Nasso, à quelques encablures de la cité universitaire des étudiants, ce sont plus de 1 000 logements qui sortiront des terres au bénéfice de la communauté universitaire.

Après la remise des clés des 150 villas de la première phase de la cité de la communauté universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso le 20 septembre 2021, la société immobilière Abdoul’Service International s’active pour la deuxième phase. Pour se rassurer de l’avancement des travaux de l’acte 2 du partenariat qui lie le temple du savoir de la cité de Sya et Abdoul’Service Internatio-nal, le président directeur général de la société, Abdoul Ouédraogo, s’est rendu sur le chantier ce jeudi 3 mars 2022.

En compagnie de ses collaborateurs, des responsables de l’université Nazi Boni, M. Ouédraogo a pris le pool des travaux. Avant de s’imprégner des nouvelles des différents chantiers, le président directeur général a d’abord pris les nouvelles des premiers habitants de la cité de la communauté universitaire de Bobo-Dioulasso. Arnaud Nassa est l’un des premiers à avoir intégré sa maison à la cité des travailleurs de l’université Nazi Boni. Au passage du « bienfaiteur » de la société Abdoul’Service Internatio-nal, il n’a pas caché sa joie d’avoir un chez soi.

« J’ai aménagé courant janvier 2022 avec ma famille dans notre propre maison dans cette cité. Dans l’assemble tout se passe bien. En dehors des petits problèmes de plomberie et la question de branchement électrique, nous vivons sans grand souci. Nous avons l’eau depuis le jour de la remise des clés. Je suis très satisfait de la réalisation de ce rêve », s’est félicité Arnaud Nassa. Bénédicte Nombré est aussi bénéficiaire de la première phase de cette cité.

Tout comme Arnaud Nassa, Mme Nombré est fière d’avoir un toit à elle. « Je suis vraiment heureuse d’avoir ma propre maison grâce à Abdoul’Service parce qu’en tant fonctionnaire ce n’est pas évident d’économiser pour pouvoir se construire un logement », s’est confiée toute joyeuse Bénédicte Nombré. Sur le chantier de la deuxième phase, les manœuvres sont à pied d’œuvre pour livrer dans les délais le millier de villas prévues.

Le branchement électrique attendu pour parfaire les travaux

Le vrombissement des bulldozers chargés de l’aménagement de la voirie sur le site, mêlé aux coups de marteaux et le craquement des truelles des maçons, chacun de son côté met les bouchés doubles pour remplir sa part du contrat à cet effet. La Société nationale d’Electricité du Burkina Faso (SONABEL) pour les installations électriques, et l’Office nationale de l’Eau et l’assainissement (ONEA) pour l’eau, sont eux aussi au travail pour viabiliser le site.

A en croire l’ingénieur des travaux à la société Abdoul’Service International, Hamza Yaméogo, le niveau d’exécution est situé à plus de 70% d’avancement des travaux. Un taux d’avancement qui est en avance sur les délais, selon les confidences de Hamza Yaméogo. Et ce sont des logements de type F2, F3 social, F3 semi-fini, F3 économique, et des villas F4 qui sont réalisés pour les bénéficiaires de la communauté universitaire Nazi Boni. De 150 souscripteurs au début du projet, ils sont plus de 1 000 personnes à souscrire pour avoir un toit, selon le président de la mutuelle des travailleurs de l’université Nazi Boni, Dr Salifou Ouédraogo.

« Je suis un président de la mutuelle très comblé de voir la concrétisation de ce projet. Les débuts n’ont pas été faciles, ni évidents. Au début, nous avons enregistré 150 souscripteurs. Après la remise des premières villas, il y a eu un engouement très grand. De 150 souscripteurs, nous sommes passé à 850 souscripteurs, pour se retrouver aujourd’hui avec plus 1 000 personnes intéressées par le projet », a indiqué Dr Salifou Ouédraogo qui s’est dit satisfait des différentes réalisations.

Les banques invitées à accompagner le projet

Des propos confirmés par le président directeur général de la société immobilière, Abdoul Ouédraogo. « Les débuts n’ont pas été faciles. Mais avec nos partenaires de l’Université Nazi Boni, nous sommes en train de relever ce défi. La réalité sur le terrain est là. La promotion immobilière n’est pas du tapage. Vous avez constaté les villas qui ont poussé et continuent de pousser », a indiqué le PDG de Abdoul’Service Internatio-nal.

Pour la réalisation de ce projet, Abdoul Ouédraogo a lancé un appel à 7 banques dont 3 ont accordé leur accompagnement à mettre la main dans la poche pour transformer le rêve du millier de souscripteurs de la communauté universitaire en réalité. Réservé uniquement aux travailleurs de l’université Nazi Boni, le projet a été ouvert à toutes les communautés universitaires (le personnel du centre hospitalier universitaire Souro Sanon et celui de l’école nationale e de santé publique), à tous les travailleurs du ministère des enseignements supérieur et de la recherche, aux parents proches et aux partenaires qui accompagnent le projet, à en croire Salifou Ouédraogo.

A la question de savoir si tout est parfait, le président de la mutuelle des travailleurs de l’université Nazi Boni, reconnait qu’il reste des choses à parfaire mais l’essentiel, dit-il, est là pour permettre aux bénéficiaires d’intégrer leurs logements. « Il reste le branchement électrique à réaliser sur le site. Nous continuons les plaidoyers auprès de la SONABEL. La société Abdoul’Service a fait l’essentiel c’est pourquoi vous avez constaté l’implantation des poteaux électriques », a laissé entendre M. Ouédraogo.

Kamélé FAYAMA

Sosthène SOMBIE (Stagiaire)