Quartier Baong Poré : Deux sociétés immobilières font du forcing

Il est revenu à Kantigui que des habitants du quartier non-loti de Ouagadougou appelé Baong poré, vers Yagma, sont confrontés à deux sociétés immobilières qui veulent lotir de force la zone. De ce qui a été dit à Kantigui, la population s’est opposée à leur proposition de lotissement parce qu’elle n’a pas acheté les terrains avec ces sociétés mais avec des propriétaires terriens.

Pour elle, s’il doit y avoir lotissement, cela doit venir de la mairie de l’arrondissement 9 dont elle relève et non de sociétés immobilières. La source de Kantigui lui a soufflé qu’au moins 1 000 personnes sont concernées par le problème. La même source a indiqué que le maire de l’arrondissement 9 est intervenu entre temps pour stopper les actions desdites sociétés immobilières mais, ces derniers jours, elles sont revenues à la charge pour un passage en force.

Aux dires de l’informateur de Kantigui, les promoteurs immobiliers en question entendent profiter du vide qui existe en ce moment dans les collectivités territoriales pour exécuter leur plan. L’interlocuteur de Kantigui appelle donc de tout son cœur, les autorités compétentes à agir vite pour mettre fin aux manœuvres des deux sociétés dans la zone afin d’éviter l’irréparable. Kantigui estime que ce conflit connaitra un dénouement heureux pour les deux parties.

Sakoinsé-Koudougou : Vivement le tracé des bandes blanches

En empruntant la route Sakoinsé-Koudougou, le week-end dernier, longue d’une quarantaine de Km et récemment bitumée, Kantigui a fait le constat que le tracé des bandes blanches sur la chaussée tarde à être effectif. Il est vrai que quelques petits travaux de finition se poursuivent encore çà et là, mais à partir du moment où la voie est ouverte à la circulation, il y a lieu de faire en sorte que les bandes blanches soient tracées afin de faciliter le trafic. D’autant plus que ce tronçon est très fréquenté. Des usagers ont confié à Kantigui que les bandes blanches sont attendues avec impatience pour la sécurité des voyageurs, surtout la nuit où la visibilité est très réduite. Un autre usager a soufflé à Kantigui que les balises de protection sur le pont à l’entrée de Koudougou gagneraient également à être changées. Il a souhaité qu’en lieu et place des poteaux, l’on mette des fers horizontaux des deux côtés du pont pour plus de sécurité. Kantigui espère que sa doléance sera prise en compte par qui de droit dans l’intérêt de tous.

Hôpital Souro-Sanou: des agents « dealeurs »

En fin de semaine dernière, un accompagnant d’un patient au Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso s’est confié à Kantigui sur le comportement déplorable de certains agents de ce service de santé. En effet, admis avec un membre de sa famille aux urgences chirurgicales au petit matin du mercredi 2 mars 2022, le confident dit avoir fait le tour des pharmacies de garde à la recherche d’une sonde sans succès.

C’est alors qu’une infirmière des urgences lui fait savoir qu’elle en disposait. « J’ai une sonde à la maison que j’avais voulue amener mais après hésitation je ne l’ai pas prise. Si on s’entend sur le prix vous me suivez, je vais vous la donner », a-t-elle dit à la source de Kantigui. Une seconde infirmière est intervenue pour faire comprendre qu’elle en avait sur place. Après discussions avec cette dernière, elle s’est résolue à céder la sonde à 26 000 F CFA, tout en précisant à la source de Kantigui qu’elle coûte entre 28 000 et 30 000 FCFA dans les pharmacies. Dans le souci de soulager son malade qui se vidait de son sang, le confident de Kantigui a accepté la proposition de 26 000 F CFA.

Un scénario similaire va se produire au dépôt pharmaceutique de l’établissement où une dame a proposé à la source de Kantigui, un produit qu’elle détenait par devers elle et qui ne se trouvait pas dans la pharmacie. Après la narration de ces faits, Kantigui est entré en contact avec un agent de santé pour savoir s’il est autorisé au personnel soignant de commercialiser les produits pharmaceutiques. Ce dernier a été formel sur l’interdiction d’une telle pratique tout en soulignant que ceux qui s’y adonnent profitent des failles du système d’approvisionnement des dépôts pharmaceutiques et aussi des produits payés mais non utilisés par certains patients. Kantigui souhaite donc que les décideurs revoient le système pour minimiser ces pratiques.

ONEA Gaoua : des travaux causent une pénurie d’eau

Depuis plus d’une semaine, la population de la ville de Gaoua souffre pour se procurer de l’eau potable. C’est ce qui a été rapporté à Kantigui. Selon la source de Kantigui, l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) peine à approvisionner de manière suffisante ses abonnés en eau potable. Dans certaines concessions, il faut veiller jusqu’à des heures tardives pour espérer recueillir quelques litres du liquide bleu du robinet pendant que d’autres n’en obtiennent rien. Cette situation, a appris Kantigui, a contraint les populations à se ruer vers les fontaines d’eau privées ou les pompes à motricité humaine. Dans un communiqué, l’ONEA Gaoua a imputé cette pénurie à des travaux qu’elle est en train d’effectuer sur son réseau. Si tel est le cas, Kantigui appelle les responsables de la nationale de l’eau à accélérer les travaux afin de mettre fin au calvaire des habitants de la cité de Bafuji.

Insécurité à Dori : le Tribunal de grande instance fermé

Le week-end dernier, Kantigui est tombé sur un communiqué en date du 3 mars 2022 signé du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Dori. Kantigui a parcouru le document de deux paragraphes où il est écrit : « Il est porté à la connaissance du public, qu’en raison de la suspension des activités au niveau du Tribunal de grande instance de Dori pour des raisons d’insécurité, les demandeurs de casier judiciaire peuvent saisir la Cour d’appel de Ouagadougou sise à Ouaga 2000 ». Le communiqué a informé les usagers du TGI de Dori que les démarches sont en cours pour assurer la continuité du service public de la justice. En effet, ce communiqué vient confirmer la rumeur qui circulait depuis, le 24 janvier 2022 sur la suspension des activités au palais de justice de Dori. Kantigui déplore le sort des usagers des provinces du Séno, de l’Oudalan et du Yagha qui relèvent du TGI de Dori pour l’établissement des actes et autres documents judiciaires. C’est le cœur meurtri que Kantigui constate que c’est toute la région du Sahel qui est sans service judiciaire car il se souvient que le TGI de Djibo, chef-lieu de la province du Soum a également fermé ses portes pour des raisons d’insécurité depuis avril 2018.

Sabotage d’Installations : une partie du Sahel privée d’électricité

Kantigui a ouï dire que les Hommes armés non identifiés (HANI) ont saboté dans la nuit du 26 au 27 février 2022 les installations de la SONABEL dans le village de Naré, à une douzaine de kilomètres de Tougouri dans la province du Namentenga sur l’axe Kaya-Dori. Selon la source de Kantigui, ils ont endommagé les supports métalliques qui tiennent les conducteurs de l’interconnexion électrique Kaya-Dori.

Dans l’optique de soulager les populations, une équipe de la SONABEL de Dori escortée par les Forces de défense et de sécurité (FDS) s’est déportée sur les lieux, le 2 mars dernier pour réparer les dégâts. Malheureusement, les HANI ont à nouveau saboté les installations de la nationale de l’électricité, le vendredi 4 mars 2022, cette fois-ci dans le village de Ouanobé à sept km de Pissila dans la province du Sanmatenga.

Cela impacte fortement la fourniture de l’électricité dans une partie de la région du Centre-Nord, notamment des localités situées sur l’axe Kaya-Dori à savoir Pissila, Tougouri, Taparko et Yalgo. En plus, les populations de la région du Sahel sont sérieusement affectées par cette situation. La source de Kantigui lui a fait savoir que les localités de Gangaol, Bani, Dori, Gorom-Gorom, Seytenga, Sampelga, Sebba et Titabé vivent de longs délestages de jour comme de nuit.

Le sabotage des installations de la SONABEL perturbe également la fourniture des services à la clientèle des trois opérateurs de téléphonie mobile. Aux dires de la source de Kantigui, depuis lors, les populations des localités affectées tant au Centre-Nord qu’au Sahel n’ont plus accès à la connexion internet et les communications téléphoniques sont perturbées. Kantigui appelle les autorités à se pencher sur cette situation qui trouble le sommeil des populations déjà victimes des autres effets de l’insécurité.

ONEA Kaya : des abonnés satisfaits

De passage dans le chef-lieu de la région du Centre-Nord (Kaya), Kantigui a capté des messages de félicitations distillés sur les réseaux sociaux et les antennes des radios locales à l’endroit de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA). En effet, les populations de la ville de Kaya se réjouissent d’avoir l’or bleu en abondance au bout de leur robinet en cette période de l’année.

En 2021, à la même période de l’année, Kantigui se souvient avoir passé une nuit dans un hôtel de Kaya sans une goutte d’eau pour faire sa toilette. « Ici, c’est comme ça. Nous pouvons faire la moitié de l’année sans une seule goutte d’eau au robinet », s’était-il entendu dire. En ce début d’année 2022, la situation semble s’améliorer aux dires des Kayalais qui espèrent que les récurrentes pénuries d’eau qui datent de 2016 relèveront désormais du passé. Le centre de production de Dem n’arrive plus à satisfaire la demande. Des forages ont été réalisés pour pallier de façon provisoire la situation.

En attendant que le projet d’extension de la capacité de production d’eau potable soit effectif, Kantigui formule le vœu que l’eau continue de couler dans les robinets des ménages à Kaya. Léo : un bâtiment colonial agonise Construite autour de 1894, l’ex-résidence de l’administrateur colonial forçait l’admiration des visiteurs, de passage à Léo au regard de son architecture.

Kantigui a fait le triste constat que cet édifice qui a servi de résidence au commandant de cercle est dans un état de délabrement total. Après les indépendances, la résidence a été respectivement occupée par les sous-préfets, les préfets et les hauts-commissaires jusqu’en 2009. Depuis lors, ce joyau architectural de l’époque coloniale, âgé de plus de cent ans croule sous le poids de l’usure du temps et de l’abandon. Une partie a été ravagée par un incendie quelques mois après le déménagement du dernier locataire des lieux en 2009. Depuis lors, Kantigui a constaté que la résidence est transformée en un dépotoir par certains riverains.

Cet édifice qui est un symbole de l’histoire du 2e cercle de la Haute-Volta coloniale mérite une réhabilitation digne de ce nom. Kantigui estime qu’il fait partie du patrimoine historique de notre pays, et, à ce titre, devrait être sauvé pour servir de témoignage aux générations futures.

Littérature : le parcours de Alidou Ouédraogo retracé

Kantigui a été heureux d’apprendre que son confrère et aîné Sita Tarbangdo vient de publier un nouvel ouvrage. Le livre est consacré à l’homme de droit, défenseur des droits humains, Me Alidou Ouédraogo. Intitulé Alidou Ouédraogo, parcours et témoignage d’un défenseur des droits de l’homme, l’ouvrage retrace les grandes lignes de la vie de cette personnalité majeure de l’histoire sociopolitique du Burkina.

Le magistrat qui a présidé le premier Tribunal populaire de la Révolution (TPR) est, en effet, resté sous les projecteurs jusqu’à nos jours. L’auteur, Sita Tarbagdo, a décrit la vie du fervent défenseur des droits de l’Homme depuis son village natal, Ouahigouya, à sa riche carrière professionnelle en passant par son cursus académique. Le militantisme syndical du magistrat devenu plus tard avocat et son combat contre l’injustice sont aussi retracés sous la plume du journaliste Sita Tarbagdo.

Naturellement, son action à la tête du Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP), notamment la dénonciation de l’assassinat de Norbert Zongo, est abordée dans l’ouvrage. L’auteur a également donné la parole aux proches et amis de Me Alidou Ouédraogo. Il s’agit par exemple du défunt président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, de l’ex-contrôleur général d’Etat, Luc Marius Ibriga et de l’épouse de Me Ouédraogo. Alidou Ouédraogo parcours et témoignage d’un défenseur des droits humains est le quatrième ouvrage de Sita Tarbagdo. Kantigui félicite l’auteur qui consacre sa retraite à l’écriture de précieux livres qui apportent des éclairages assez importants sur l’histoire du Burkina Faso.

Kaya (Tiébélé): 540 actes de naissance délivrés

Kantigui a été informé d’une action salutaire d’un jeune transitaire originaire du village de Kaya, commune de Tiébélé, province du Nahouri. Cette généreuse personne a offert 540 actes de naissance aux populations des six villages de Kaya. Ces actes leur ont été remis, le lundi 14 février 2022, au cours d’une cérémonie présidée par la première responsable de la région. Selon l’informateur de Kantigui, le donateur n’est pas à sa première action pour améliorer les conditions de vie des populations dudit village. Kantigui a appris également qu’il a pris l’engagement devant les autorités de subventionner l’établissement des Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) au profit des populations des six villages de Kaya, en collaboration avec l’Office national d’identification (ONI). Kantigui salue au passage l’initiative de ce jeune transitaire qui a songé à ces populations en leur offrant ces actes précieux, notamment en ces moments d’insécurité.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89