Accident de la circulation Une dizaine de morts et de nombreux blessés à Poundou

Un car de transport en provenance de Bobo Dioulasso pour Dédougou a été victime dans la soirée du jeudi 10 mars 2022 d’un grave accident de la circulation. Le bilan provisoire fait état d’une dizaine de décès sur le champ et plus d’une quarantaine de blessés.

Une dizaine de décès et 43 blessés, c’est le bilan provisoire de l’accident qui s’est produit ce jeudi 10 mars 2022 dans le village de Poundou à une quarantaine de kilomètres de Dédougou sur l’axe Dédougou-Bobo-Dioulasso. Pour le moment, on ignore les circonstances de ce drame, mais l’accident n’a impliqué aucun autre véhicule. La prudence est conseillée sur nos routes. Les blessés ont été tous évacués au Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou où un personnel de santé mobilisé leur apporte des soins. Alertées par les services de sécurité, les autorités régionales avec à leur tête, la Secrétaire générale de la région, Salimata Dabal, ont fait le déplacement au CHR pour apporter soutien et réconfort aux blessés et à l’équipe médicale. Selon le Directeur général (DG) Gustave Dabiré, les ambulances du CHR ont été mobilisées pour l’évacuation des blessés. Au niveau de l’hôpital, un important personnel de santé est mobilisé pour venir en aide aux blessés. Dans les salles de soins comme dans le couloir du service de chirurgie, les malades recevaient des soins. Une équipe médicale de la garnison de Dédougou avec à leur tête le médecin chef de la garnison s’est jointe à l’équipe médicale du CHR pour la prise en charge des blessés.

La secrétaire générale de la région en faisant le tour des différentes salles d’hospitalisation du service de chirurgie a apporté soutien et réconfort aux blessés. Elle a félicité le Directeur général du CHR et l’équipe médicale pour leur professionnalisme et leur promptitude à venir en aide aux blessés.

Stanislas BADO