Assemblée législative de la Transition : Omar Traoré, le représentant des Hauts-Bassin

Omar Traoré, actuel président du Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins, a été désigné pour représenter la région des Hauts-Bassins à l’Assemblée législative de la Transition. Il sera suppléé par Julienne Dembélé/Sanon. Tel est le verdict donné par le collège qui a siégé ce jeudi 10 mars 2022 à Bobo-Dioulasso pour la circonstance. Ce collège a été constitué de neuf membres « non éligibles » issus des Conseils régionaux de la Jeunesse, des Organisations de la société civile, des personnes âgées, des personnes vivants avec un Handicap, de la Délégation consulaire régionale de la Chambre de Commerce, la Coordination régionale des femmes, les Autorités coutumières, religieuses et administratives.

La réception des dossiers de candidature a été arrêtée à 10 h ce jour et 58 dossiers ont été enregistrés et transmis au collège. 16 dossiers étant « incomplets ou non conformes », 42 ont été retenus pour la désignation. Selon le président de séance du collège, Lassina Sanou, des critères ont été fixés pour le choix de « l’oiseau rare ». L’élu devrait avoir un intérêt social, économique voire professionnel dans la région. Et de conclure que c’est sur une short-liste de sept noms que le représentant et sa suppléante ont été choisis à l’unanimité et de façon consensuelle.

Alpha Sékou BARRY

Boudayinga J-M THIENON