Ministère en charge de la Communication : Valérie Kaboré prend les rênes

Le nouveau ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré a pris service, le jeudi 10 mars 2022 à Ouagadougou.

Le Secrétaire général (SG) du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara a installé, le jeudi 10 mars 2022 à Ouagadougou, le nouveau ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré. Pour M. Dingara, la nomination de Valérie Kaboré à la tête du département de la communication est l’expression d’une confiance placée en sa personne, certainement au regard de ses compétences et ses expériences. Il a ajouté que cela est une grande responsabilité qu’elle va désormais assumer, celle de conduire avec succès le secteur de la communication, la culture et le tourisme. Ainsi, il l’a invitée à être au service du peuple en travaillant pour satisfaire les attentes des populations, notamment la mise en œuvre et le suivi des engagements du président du Faso.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré pour sa part, a rendu grâce à Dieu. Elle a aussi adressé sa reconnaissance au président du Faso et au Premier ministre pour la confiance placée en sa modeste personne. Valérie Kaboré a également indiqué qu’elle est venue à la tête d’un département dont les fondations solides sont le résultat de labeur des hommes et femmes qui l’ont précédée à ce poste. Ainsi, elle a pris l’engagement de s’inscrire dans la dynamique de solidification des acquis du ministère en charge de la communication et de la culture. De l’ avis du ministre , il n’y a pas de victoire solitaire. C’est pourquoi elle a appelé tous les travailleurs du département à l’accompagner pour la réussite de sa mission.

Evariste YODA