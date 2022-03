Ministère en charge de la Transition digitale : Aminata Zerbo/Sabane prend les rênes

Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara a officiellement installé, le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabane, le jeudi, 10 mars 2022, à Ouagadougou.

Nommée le 5 mars 2022 dans le gouvernement de Transition, Aminata Zerbo/Sabane a été installée dans ses fonctions de ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara. La cérémonie solennelle s’est tenue, le jeudi, 10 mars 2022, à Ouagadougou. Dans son discours d’installation, le secrétaire général du gouvernement a invité le nouveau ministre à travailler pour améliorer la vie du citoyen à travers les Technologies de l’information et de la communication (TIC). Aussi, le ministre a été invité à satisfaire les nombreuses attentes des populations, notamment la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière de transition digitale. Tout en se réjouissant de la confiance du chef de l’Etat et du Premier ministre, placée en sa personne, Dr Aminata Zerbo/Sabane a sollicité le soutien de tous les travailleurs du département pour réussir sa mission. «Nous sommes une chaîne dans laquelle, la contribution de chaque maillon est essentielle dans l’atteinte des objectifs.

Je sais également compter sur l’expérience et les conseils avisés de mes prédécesseurs. Nous n’hésiterons pas à recourir à leurs expertises et conseils », a-t-elle dit. Consciente des dossiers majeurs et des difficultés pour relever les défis liés aux promesses du numérique pour le développement socio-économique du Burkina, Dr Zerbo/Sabane entend privilégier une concertation participative afin de se focaliser sur les objectifs fixés par le gouvernement de la Transition. Il s’agit notamment de l’amélioration des services en ligne. Son installation a été marquée par la remise du certificat de prise de fonction. Au nom de l’ensemble du personnel, le secrétaire général, Kisito Traoré a rassuré la ministre de la disponibilité des agents à l’accompagner avec engagement et loyauté.

Oumarou RABO