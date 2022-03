Ministère en charge de l’environnement : Maminata Traoré/Coulibaly installée

Le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara a officiellement installé la ministre de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement, Maminata Traoré/Coulibaly, le mercredi, 9 mars 2022, à Ouagadougou.

Précédemment ministre délégué auprès du ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l’Innovation, dans le précédent gouvernement, Maminata Traoré/ Coulibaly est la nouvelle patronne du ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement. Nommée à ce poste, le 5 février 2022, elle a été officiellement installée dans ses fonctions par le Secrétaire général (SG) du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, le mercredi, 9 mars 2022, à Ouagadougou.

« Le gouvernement est au service du peuple et il doit travailler à satisfaire les nombreuses attentes des populations. Par conséquent, je vous invite à être ingénieuse, à développer dans vos domaines de compétences, des initiatives pour relever les défis dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement, notamment en matière de l’environnement, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement », a exhorté le SG. De plus, il a invité la ministre à être un modèle de probité au travail. Saisissant cette occasion, Dr Maminata Traoré/ Coulibaly a exprimé sa gratitude au Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, d’avoir placé sa confiance en elle et a remercié les secrétaires généraux des trois départements. Elle a par ailleurs sollicité les différents responsables de service, à une collaboration soutenue dans l’objectif d’atteindre les missions qui lui ont été assignées.

