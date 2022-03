Ministère en charge de l’habitat : Boukary Savadogo reçoit officiellement les clés

Le nouveau ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Boukary Savadogo, a été officiellement installé dans ses fonctions, le jeudi 10 mars 2022, à Ouagadougou.

Nommé, par décret présidentiel, le samedi 5 mars 2022, le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Boukary Savadogo, a été investi officiellement dans ses nouvelles tâches. La cérémonie de prise de fonction a été officiée par le Secrétaire général (SG) du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, le jeudi 10 mars 2022, à Ouagadougou. le SG a rappelé le devoir du gouvernement de travailler à satisfaire les attentes des populations, notamment la mise en œuvre des engagements du Président du Faso, en matière d’urbanisme et surtout des affaires foncières. Le ministre Savadogo a réitéré sa disponibilité à assurer sa nouvelle mission avec courage et abnégation. Il a également salué le sacrifice consenti par ses prédécesseurs dont l’ex-ministre du départe-ment, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, pour répondre aux besoins des populations. « J’ai eu l’occasion de travailler avec lui sur certains dossiers sensibles de l’habitat et de la promotion immobilière.

Il a tracé des sillons en terme de diagnostic et des propositions intéressantes ont été faites », a-t-il affirmé. M. Savadogo a dit poursuivre le travail, en apportant sa contribution avec pour seule boussole la charte de la Transition ainsi que la charte de valeurs qui consacre des références de valeurs (honnêteté, honneur, ponctualité, justice, impartialité, tolérance…). Il a en outre, exhorté le personnel à promouvoir ces valeurs au quotidien et dans leur vie professionnelle en particulier pour répondre aux aspirations du peuple. « Les enjeux auxquels font face notre département et ses partenaires, nécessitent que nous soyons solidaires et orientés vers la recherche de solutions pour réussir », a-t-il signifié. De ce fait le ministre s’est engagé à mettre chaque travailleur à contribution à tous les niveaux.

Aly SAWADOGO