Football : Très critiqué, France Football annonce des changements dans l’attribution du Ballon d’or

Depuis quelques années, l’attribution du Ballon d’or divise les amateurs de football. Face à ces critiques récurrentes, France Football(FF), organisateur de l’événement, a annoncé quatre changements majeurs dans l’attribution du Ballon d’or (BO). Premièrement, le Ballon d’or sera désormais décerné sur la saison écoulée et non plus sur l’année civile :

Deuxièmement, FF annonce un bouleversement chez les votants : « Parce que le Ballon d’Or débute dès l’élaboration des fameuses listes de nommés (trente pour les hommes, vingt pour les femmes et dix pour les Trophées Yachine et Kopa), il a été décidé de renforcer cette étape essentielle.

Afin de présenter une sélection de prétendants la plus juste, indiscutable et pertinente possible, a-t-on acté de faire évoluer le process qui, jusqu’alors, impliquait surtout la rédaction de France Football. Aux listes des journalistes de FF (et de L’Équipe) viendront désormais s’ajouter celles de l’ambassadeur du BO Didier Drogba (pour le BO hommes et les Trophées Yachine et Kopa) ainsi que celle du votant qui se sera montré le plus perspicace lors de l’édition précédente ».

Dans un troisième temps, les représentants des 100 premières nations au classement FIFA pourront aussi voter.

Quatrièmement, le règlement d’attribution sera désormais plus clair : « Puisque le football reste malgré tout un sport collectif, le critère numéro 2 s’intéressera aux performances collectives et au palmarès accumulés au cours de la saison. Enfin, le critère numéro 3 concernera la classe du joueur et son sens du fair-play. Parce que l’exemplarité compte aussi. Les plus attentifs auront remarqué la disparition du critère « carrière du joueur ». Une manière de considérer la course au Ballon d’Or comme une compétition ouverte, et non comme une chasse gardée ».

(Source : onze mondial)