Ministère en charge des affaires étrangères : Olivia Rouamba et son ministre délégué installés

Le Secrétaire général (SG) du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, a présidé à l’installation de la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba et de son ministre délégué chargé de la coopération régionale, Karamoko Jean Marie Traoré, lors d’une cérémonie, le vendredi 11 mars 2022, à Ouagadougou.

Devant le corps diplomatique, cadres et agents de l’administration, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba a pris officiellement fonction à la tête du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur. Précédemment ambassadeure du Burkina Faso en Ethiopie, Olivia Rouamba a reçu, des mains du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, son certificat de prise de fonction, le vendredi 22 mars 2022, à Ouagadougou. « Je prends la pleine mesure de l’importance et la noblesse des tâches et missions qui me sont confiées, ainsi que celles de l’environnement dans lequel, elles doivent être assurées et assumées », a laissé entendre Mme Rouamba. Pour mener à bien sa mission, elle a demandé l’engagement de ses collaborateurs et des partenaires du Burkina, dans sa conduite de la politique étrangère afin de préserver les intérêts du pays des Hommes intègres.

Au regard du contexte de la sous-région marqué par l’insécurité et son corollaire sur les plan social, économique et humanitaire, la ministre a trouvé opportun d’inclure dans sa démarche ce qu’elle a appelé le concept de « diplomatie de sécurité » afin de s’adapter aux défis du moment. Aussitôt installée, Mme Rouamba a, à son tour procédé à l’installation du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean Marie Traoré. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, chargé de l’expédition des affaires courantes, Assane Tamboura a, au nom du personnel du ministère, souligné leur entière disponibilité à accompagner Olivia Rouamba dans l’accomplissement de ses missions. « Vous arrivez à la tête d’un département à la croisée des chemins, en attente de réformes structurelles et dont le personnel est en quête de lutte de leurs conditions de vie et de travail », a-t- il fait savoir.

Evariste YODA

Dô DAO (Stagiaire)