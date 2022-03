Coopération Reims-Zorgho : Jean Pierre Fortuné, médaillé des collectivités territoriales

La cérémonie de décoration du maire de Tinqueux (une commune française et partenaire d’Eau Vive internationale), Jean Pierre Fortuné, dans le cadre du projet de coopération décentralisée Zorgho-Reims, a eu lieu, le lundi 14 mars 2022, à Ouagadougou.

Les mérites du maire Jean Pierre Fortuné de Tinqueux, une commune urbaine du Grand Reims (France), ont été reconnus après une dizaine d’années de coopération entre la commune de Zorgho, chef-lieu de la province de Ganzourgou et Reims, dans le cadre du Programme d’amélioration du service de l’eau potable (PASEP). En effet, il a reçu une médaille d’honneur des collectivités territoriales, le lundi 14 mars 2022, à Ouagadougou, lors d’une cérémonie de décoration.

Cette distinction, selon le récipiendaire, témoigne de l’intérêt que sa commune accorde depuis des années pour le bien-être des populations de Zorgho dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement. En présence des responsables du projet, Eau Vive internationale et des ressortissants de Zorgho, le maire de Tinqueux s’est réjoui de la reconnaissance des bénéficiaires du projet. « Ma vision a consisté à mettre en place, de manière modeste, des systèmes pour que les populations puissent avoir de l’eau quotidiennement dans la commune », a-t-il dit. A travers les différentes actions du projet, à savoir la réalisation d’un château d’eau de 300m3, le Directeur-Pays Eau Vive Burkina, Dieudonné Bationo, a soutenu que la coopération décentralisée Reims-Zorgho a facilité l’accès à l’eau potable aux populations de la commune et des localités environnantes.

Toujours dans le cadre de ce partenariat, d’autres provinces comme le Passoré et le Mouhoun ont bénéficié d’un appui financier. Pour l’ancien maire de Zorgho, Edouard Balkoulga, Jean Pierre Fortuné est à l’origine de cette coopération. Il a expliqué que le bourgmestre de Tinqueux est un homme sociable et toujours inspiré pour accompagner les populations en termes d’accès à l’eau potable.

Oumarou RABO

Haoua MINOUGOU (Stagiaire)