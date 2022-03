Désignation des représentants du secteur culturel à l’ALT :  Le ministère en charge de la Culture réfute toute participation

La désignation des représentants du secteur de la culture à la future Assemblée Législative de la Transition (ALT) a divisé les acteurs culturels. Dans ce communiqué qui est parvenu à Sidwaya Internet, le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) rejette toute participation dans le choix des mandataires du secteur de la culture.

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) constate avec regret que la désignation des représentants du secteur de la culture pour siéger à la future Assemblée Législative de la Transition (ALT) divise certains acteurs culturels sur les réseaux sociaux.

Tout en regrettant de tels comportements qui ternissent l’image de la grande famille de la culture du Burkina Faso, le Ministère informe les acteurs du domaine ainsi que l’opinion publique qu’il n’est nullement impliqué dans le processus de désignation des représentants du secteur de la culture.

L’action du département a consisté en un plaidoyer pour la prise en compte du secteur de la culture parmi les profils recherchés.

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme invite l’ensemble des acteurs à trouver un consensus dans la désignation de leurs représentants et à faire preuve de retenue et de solidarité pour le rayonnement du secteur de la culture au Burkina Faso.

Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle