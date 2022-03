Finances numériques au Burkina : La Ligue des consommateurs pour un traitement équitable

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays du monde entier célèbre le 15 mars de chaque année, la journée mondiale des droits des consommateurs. Cette année, la commémoration est placée sous le thème :« La finance numérique équitable ».

« La finance numérique équitable ». C’est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale des droits du consommateur. L’inclusion numérique est au Burkina Faso de 39 % ; bien que jugée faible, les attentes des consommateurs sont fortes et diversifiées. « La population burkinabè, en majorité rurale, n’ont pas un accès équitable aux services numériques de base », a fait savoir le président de la ligue des consommateurs du Burkina (LCB), Dasmané Traoré. L’évolution rapide des services numériques démontre la nécessité d’approches réglementaires innovantes de services et produits financiers numériques centrés sur la protection et la responsabilisation des consommateurs.

Sur le plan du développement de produits et la fourniture des services, il s’agit entre autres, d’assurer la protection de la vie privée et des données des consommateurs, de promouvoir un traitement équitable et une conduite responsables des affaires, de renforcer la cyber sécurité, promouvoir l’adéquation du produit à travers l’orientation du client, l’inclusivité, la pertinence et l’utilité.

Sur le volet règlementaire, le LCB demande d’inclure des dispositions juridiques et réglementaires claires sur les Services Financiers Numérique (SFN) dans les cadres de protection des consommateurs et d’établir un cadre de gouvernance clair et harmonisé.

Pour ce qui est de la surveillance et l’application des règles, la ligue propose de mettre en place des techniques et outils de supervision spécifiques aux SFN et de promouvoir un cadre de gouvernance de surveillance clair et harmonisé.

En ce qui concerne la sensibilisation des consommateurs, les réclamations et les recours invite à la promotion de l’alphabétisation et des compétences financières numériques.

Cette journée des droits des consommateurs a été l’occasion pour la LCB d’interpeller le gouvernement sur les conséquences de l’insécurité pour les consommateurs, la prolifération dans les marchés de nombreux produits impropres à la consommation notamment les huiles alimentaires, le lait, les vinaigres, les boissons énergisantes aux compositions douteuses et la hausse des prix des produits de première nécessité tels le riz et le maïs.

La LCB a révélé la « hausse continuelle et généralisée du prix des produits de grande consommation. Elle a fait savoir que le prix du sac de 25 kilogrammes (kg) est de 11 500 F CFA ; 1250 F CFA pour le litre d’huile, 750-800 F CFA pour le kg du sucre ; le maïs ente 25 000 et 27 500 F CFA le sac de 100 kg, le haricot 1 500 F CFA le plat, etc.

La LCB, à travers son président, Dasmané Traoré a invité les consommateurs à rester vigilant vis-à-vis des biens et services qui lui sont proposés ; à adopter une culture de dénonciation de tout services ou produit impropre à la consommation et à s’engager davantage autour de la LCB pour faire prévaloir leurs droits et surtout à parvenir à la réalisation de ses objectifs.

Wamini Micheline OUEDRAOGO