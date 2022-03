Tchad: extradition à la CPI de l’ex-rebelle centrafricain  Maxime Mokom

Suspecté par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui auraient été commis à Bangui et dans d’autres localités de la République centrafricaine en 2013 et 2014, l’ancien rebelle centrafricain Maxime Mokom a été arrêté et extradé à la CPI par les autorités tchadiennes. Selon DW, cette arrestation a été joyeusement saluée par la société civile centrafricaine. Selon elle, le Tchad doit faire plus en livrant les autres ex-rebelles centrafricains recherchés par la CPI qui se trouvent encore dans le pays de feu maréchal Idriss Deby Itno.

A.k