Etalons/Journées FIFA du mois de mars : Les 29 « boys » de Barro contre le Kossovo et la Belgique

L’entraineur intérimaire des Etalons du Burkina Faso, Oscar Barro a dévoilé, le jeudi 17 mars 2022 à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse, une liste de 29 joueurs, dont Bryan Dabo, pour les deux matchs amicaux contre le Kossovo et la Belgique respectivement les 24 et 29 mars prochain.

Les Etalons mettront à profit les journées FIFA du mois de mars pour livrer deux matches amicaux de prestige, d’abord face au Kosovo à Pristina (24) et surtout contre les Diables rouges de la Belgique à Anderlecht (29), 1re nation au monde selon le classement de la faîtière mondiale du football. Pour ce faire, l’entraineur par intérim des Etalons, Oscar Barro a publié, lors d’un point de presse tenu, le 18 mars 2022, à Ouagadougou, une liste de 29 joueurs devant prendre part à ces deux rencontres.

Dans cette liste, figurent deux joueurs évoluant dans le championnat burkinabè. Il s’agit du gardien de but Farid Ouédraogo (Majestic SC) et de l’attaquant Noufou Zagré (RCK). Trois joueurs sont appelés pour la première fois chez les Etalons A : le défenseur latéral Abdoul Guiébré, le milieu de terrain Cédric Badolo, le jeune attaquant de Toulouse, Alex Mamady Bangré, le jeune milieu offensif de Lille, Joffrey Nino Bazié et Noufou Zagré. Six joueurs, quant à eux, font leur retour en sélection.

Il s’agit du gardien de but évoluant dans le championnat tanzanien Nourdine Balora, du défenseur central Nasser Djiga, de Trova Boni, de Stéphane Ky, de Abou Ouattara et de Bryan Dabo. Ce dernier avait manqué la CAN et l’ex-sélectionneur des Etalons, Kamou Malo, avait justifié son absence par ses choix sportifs. Aujourd’hui, le milieu de terrain de Rizespor (Turquie) bénéficie de la confiance du nouveau staff de l’équipe- fanion du Burkina Faso.

«…montrer une bonne image du foot burkinabè » (Oscar Barro)

Pour Oscar Barro, ce sont les meilleurs du moment qui ont été appelés pour ces deux matchs amicaux. « La majorité de ceux qui ont joué la CAN est là. Et nous avons complété la liste avec de jeunes joueurs prometteurs. Nous estimons que c’est une liste qui reflète la tendance de notre football actuel à savoir, disposer de qualités sur lesquelles nous devrons nous appuyer par rapport à la philosophie que la direction technique nationale nous a enseignée », a souligné l’ancien entraineur de l’ASFB.

En outre, le sélectionneur des Etalons par intérim a souligné que les petits plats ont été mis dans les grands pour réussir ces deux matchs amicaux. « Nous sommes très bien accompagnés. Nous sommes dans de très bonnes conditions de préparation pour aborder ces deux matchs », a-t-il dit. Après une participation à la CAN où les Etalons ont obtenu la 4e place au Cameroun, c’est la première fois que l’équipe se remet en selle pour préparer les échéances à venir, notamment les éliminatoires de la CAN 2023.

« Pour ces deux matchs amicaux, nous allons les aborder avec le plus grand sérieux, la plus grande détermination et montrer une très bonne image. Nous allons les aborder avec tout le respect que nous devons à l’adversaire, mais que l’adversaire aussi nous respecte », a prévenu Oscar Barro.

Au cours de la conférence de presse, les journalistes ont demandé au coach intérimaire s’il ne pense pas à rester à la tête des Etalons en cas de bonne performance de l’équipe lors de ces deux matchs amicaux. Il y songe, a-t-il avoué, mais il a dit vouloir emprunter le même circuit que les autres prétendants car il s’agit d’un appel à candidature. Oscar Barro a précisé qu’il sera candidat et qu’il déposera son dossier même s’il a été nommé à la tête des Etalons locaux.

Adama SALEMBERE

Les 29 joueurs convoqués

Gardiens : Hervé Koffi (RSC Charleroi, Belgique), Farid Ouédraogo (Majestic SC, Burkina Faso), Nourdine Balora (Kagera Sugar, Tanzanie)

Défenseurs : Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Allemagne), Issoufou Dayo (RC Berkane, Maroc), Steeve yago (Aris Limassol, Chypre), Issa Kaboré (Estac Toyes, France), Nasser Yacouba Djiga (FC Bale, Suisse), Oula Abass Traoré (Horoya AC, Guinée), Soumaïla Ouattara (FUS de Rabat, Maroc), Abdoul Guiébré (Monopoli, Italie)

Milieux : Adama Guira (Racing Rioja, Espagne), Ibrahim Blati Touré (Pyramids FC, Egypte), Gustavo Sangaré (Quevilly Rouen Métropole, France), Ismahila Ouédraogo (PAOK Salonique, Grèce), Bryan Dabo (Rizespor, Turquie), Cédric Badolo (FC Sheriff Tiraspol, Moldavie), Trova Boni (Belenenses, Portugal), Stéphane Ky (ASEC Mimosas, Côte d’Ivoire)

Attaquants : Isidore Bertrand Traoré (Aston Villa, Angleterre), Dango Aboubacar Ouattara (FC Lorient, France), Hassan Boureima Bandé (NK Istra, Croatie), Cyrille Baros Bayala (AC Ajaccio, France), Mamady Alex Bangré (Toulouse, France), Cheick Djibril Ouattara (OC Safi, Maroc), Fessal Tapsoba (Standard de Liège, Belgique), Joffrey Bazié (Lille, France), Noufou Zagré (RCK, Burkina Faso), Abou Ouattara (Valenciennes AC, France)