 Mali : Les médias  RFI et France 24 suspendus pour déstabilisation de la Transition

Le gouvernement du Mali a, dans un communiqué, annoncé la suspension des médias français RFI et France 24.Les autorités maliennes reprochent à ces organes de presse d’ethniciser l’insécurité au Mali en diffusant de fausses allégations contre les Forces armées maliennes (FAMa).Selon la junte au pouvoir, l’objectif de ces médias vise à discréditer les FAMa, à déstabiliser la Transition et à démoraliser le peuple malien. Il est également interdit aux médias maliens (radios, télévisions, sites d’information et journaux) de rediffuser ou de publier des émissions et articles de RFI et France 24.

La Rédaction