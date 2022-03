Primature : Albert Ouédraogo galvanise le personnel

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a visité, dans la matinée du mercredi 16 mars 2022, les différents services de la primature afin de s’imprégner des conditions de travail du personnel.

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a fait le tour des différents services centraux de la Primature, dans la matinée du 16 mars 2022. Le chef du gouvernement est allé s’imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. Du secrétariat général au bureau des conducteurs, en passant par les départe-ments, les directions transversales, à savoir les ressources humaines, les finances ou la communica-tion, le chef du gouvernement a félicité le personnel pour le travail déjà abattu et l’a encouragé à redoubler d’ardeur, afin de relever les défis du moment.

Depuis son installation le lundi 7 mars dernier, le Premier ministre multiplie les rencontres et concertations avec tous ses collaborateurs, pour une maîtrise des dossiers, mais aussi pour expliquer les grandes lignes de sa feuille de route. Convaincu que la réussite de sa mission dépend de l’implication de tous, Albert Ouédraogo est allé ce mercredi au contact des agents de tous les services centraux de l’institution.

Pour le chef du gouvernement, il s’agit de s’entretenir avec le personnel, s’imprégner de ses conditions de travail, le féliciter et l’encourager à redoubler d’effort, pour une prise en charge diligente et efficace des dossiers. Il a traduit toute sa disponibilité à être à l’écoute des travailleurs. Aussi, il les a invités à faire siennes certaines valeurs telles que la disponibilité, l’assiduité, l’intégrité, le patriotisme, le sens de l’intérêt général, la loyauté, le sens du service public, etc. C’était pour le personnel, visiblement très honoré par cette démarche, l’occasion de féliciter le Premier ministre de la Transition pour sa nomination et de réitérer son engagement à l’accompagner dans la réussite de la mission qui lui a été confiée par le chef de l’Etat.

DCRP/Primature