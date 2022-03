La liste des membres de l’Assemblée législative de la Transition (ALT), à l’exception du représentant de la région du Centre-Nord, a été publiée, le samedi 19 mars 2022. Elle est composée de personnalités désignées par le chef de l’Etat, de personnalités désignées par les OSC, des partis et mouvements politiques, les forces de défense et de sécurité et les forces vives des régions.

COMMUNIQUE_LISTE MEMBRES TITULAIRES ALT