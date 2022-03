Coopération sino-burkinabè : L’ambassadeur Li Jian fait officier de l’Ordre de l’Etalon

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a organisé une cérémonie d’au revoir à l’intention de l’ambassadeur de Chine, Li Jian, en fin de mission au Burkina Faso, le samedi 19 mars 2022, à Ouagadougou. A l’occasion, le diplomate chinois a été élevé au rang d’officier de l’Ordre de l’Etalon.

Les autorités burkinabè saluent le leadership de l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Jian, dans la promotion des relations bilatérales depuis la reprise le 26 mai 2018. En fin de mission, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a organisé, le samedi 19 mars 2022 à Ouagadougou, une cérémonie d’au revoir à l’intention du diplomate chinois qui aura passé plus de trois ans au pays des Hommes intègres. En présence de membres du gouvernement, de diplomates et d’amis de la Chine, la ministre en charge des affaires étrangères, Olivia R. Rouamba a, au nom du président du Faso, décoré l’ambassadeur Li Jian de la médaille d’officier de l’Ordre de l’Etalon. Une distinction qui illustre la reconnaissance de tous les mérites du diplomate qui, en moins de 4 années de mission, a œuvré efficacement à l’édification des bases des relations d’amitié et de coopération entre son pays et le Burkina. La première responsable de la diplomatie burkinabè a indiqué que la reprise des relations bilatérales entre les deux pays a permis au Burkina Faso de bénéficier d’appuis notables dans plusieurs secteurs comme l’agriculture, l’éducation, la santé et la sécurité… « La République populaire de Chine s’est montré un partenaire stratégique sur les chantiers de développement », a souligné Mme Rouamba.

Plusieurs projets réalisés

Dès les retrouvailles, a-t-elle rappelé, son pays a pu participer en 2018 pour la première fois au forum sur la coopération sino-africaine en tant qu’invité d’honneur. Le diplomate chinois, tout en exprimant sa reconnaissance aux autorités et au peuple burkinabè, a relevé que c’est sur les fondements de la coopération sino-africaine que sont, l’intégrité, la loyauté et la bonne foi que la Chine a appuyé plusieurs projets de développement au Burkina Faso. Il a évoqué, entre autres projets réalisés, la construction de 113 complexes scolaires, la construction en cours du Centre hospitalier universitaire (CHU) à Bobo-Dioulasso et bien d’autres initiatives dans divers domaines. « Les médecins chinois ont organisé des soins et consultations gratuits dans des villages.

Des experts agricoles chinois ont expérimenté des productions qui ont permis d’augmenter les rendements du riz et du mil », a laissé entendre Li Jian. Il a également souligné que des projets ont été opérés dans les domaines de la sécurité, des infrastructures, de l’eau et de l’électricité. A l’en croire, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 400 millions de dollars en 2021, soit 4 fois plus qu’en 2018. « Nous avons fourni 10 millions de dollars d’aide pour les personnes déplacées internes », a-t-il indiqué. M. Jian a, en outre, souligné que depuis l’apparition de la COVID-19, son pays a soutenu le Burkina en matériel et équipements techniques avec à la clé plus de deux millions de doses de vaccin. En plus de la réfection du centre d’isolement du CHU Yalgado, il a en outre relevé la prise en charge des cas confinés. L’ambassadeur Li Jian a assuré que la Chine entend redoubler d’effort pour que la population constate davantage les fruits de l’amitié entre ces deux pays. Pour le diplomate chinois, le Burkina Faso est une Nation plus intègre qu’on ne le croit.

Timothée SOME

Alice SAWADOGO (Stagiaire)