Formation SND : 300 jeunes à l’école du patriotisme à Koudougou

Le Service national pour le développement (SND) organise du 21 au 25 mars 2022, à Koudougou, une session de formation civique et patriotique au profit de 300 jeunes de la cité du Cavalier rouge.

Fidèle à son engagement pour la promotion des valeurs morales, civiques et patriotiques, le Service national pour le développement (SND) organise chaque année des formations à l’intention des jeunes. Cette année, c’est la ville de Koudougou qui a ouvert le bal avec la présente session. Elle se tient du 21 au 25 mars 2022 et regroupe environ 300 jeunes issus de différents secteurs d’activités. Selon le Directeur général (DG) du SND, l’intendant colonel-major Mathieu Benao, cette formation vise à inculquer à la frange jeune de la population, les valeurs sur le civisme, l’amour de la Patrie, le respect des symboles de l’Etat, la solidarité, la fraternité, les vertus individuelles et sociales. « Les thématiques qui seront abordées au cours de cet atelier ont pour but de vous amener à prendre conscience du rôle capital que vous devez jouer dans le développement socio-économique et culturel de notre pays », a-t-il dit aux participants.

De l’avis du colonel-major, cette sensibilisation des jeunes se tient dans un contexte particulier au Burkina Faso marqué par la crise sécuritaire et la défiance sans précédent de l’autorité de l’Etat. A écouter M. Benao, les connaissances acquises durant les cinq jours de formation aideront les participants, au-delà du patriotisme et du civisme, à affronter avec courage et détermination les obstacles qui se dresseront sur le chemin du développement et de l’épanouissement personnel et collectif. Empêché, c’est le haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Abraham Somdo qui a représenté le gouverneur du Centre-Ouest. Dans son intervention, il a laissé entendre que la cité du Cavalier rouge est honorée à travers sa jeunesse par la tenue de cette session de formation du SND. « Elle vient à point nommé parce qu’elle contribuera à remodeler nos jeunes pour faire d’eux, des citoyens en phase avec les défis du développement auxquels notre pays est confronté. M. Somdo les a exhortés à accorder une attention soutenue aux thèmes qui seront présentés.

«Ils vont contribuer à graver davantage votre conscience citoyenne et votre engagement à faire rayonner la région du Centre-Ouest et partant la Nation entière », a fait savoir le haut-commissaire du Boulkiemdé. Il a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude, au nom des populations de la région, aux autorités gouvernementales et aux responsables du SND pour leurs efforts au profit du Centre-Ouest. La session de Koudougou marque le début d’une série de formation de plus de 3 000 jeunes dans plusieurs régions dont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, les Hauts-Bassins et le Nord.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com Rita Bado (stagiaire)