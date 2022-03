Mali: Décès de l’ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga

L’ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est décédé ce lundi 21 mars 2022, selon ses proches, dans une clinique de Bamako. A l’âge de 68 ans. Incarcéré dans le cadre d’une enquête anti-corruption, liée notamment à des contrats d’équipements militaires, son état de santé s’était profondément dégradé à cause des conditions de détention difficiles. Hospitalisé dans une clinique de Bamako, ses médecins et sa famille avaient sollicité, en vain auprès de la junte militaire, une évacuation à l’étranger. Poids lourd de la politique malienne, Soumeylou Boubèye Maïga fut entre 2017 et 2019 le Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il avait été contraint à la démission après le massacre de 160 civils peuls en avril 2019 à Ogossagou (centre) par de présumés chasseurs dogons.

A.K