Production du coton: Le Mali retrouve sa première place    

Les cotonculteurs maliens ont rendu fier leur président, le colonel Assimi Goïta, à travers une production de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022. Le Mali redevient ainsi le premier producteur de coton en Afrique, a déclaré le président de la Transition lors de la célébration de la fête du Coton avec les « cotonculteurs » de la région de Koutiala. Dans un communiqué, la présidence a souligné que cette performance a été possible grâce au maintien de la subvention des intrants agricoles et l’augmentation du prix du coton-graine qui est passé de 250 à 280 francs CFA. Selon Assimi Goita, le nouveau Mali doit réaliser de grandes choses pour le bonheur de tous les Maliens.

A.K.