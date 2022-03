Effets indésirables des vaccins anti-COVID-19 : un système d’indemnisation lancé

L’African vaccine acquisition trust a lancé, le mardi 22 mars 2022, à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, un programme d’indemnisation en cas d’effets indésirables liés aux vaccins de la COVID-19. Ce système est mis en place dans le but de renforcer la confiance des populations africaines au vaccin afin de parvenir à son adoption généralisée.

Les populations africaines et des Caraïbes vaccinées contre la COVID-19 et constatant des effets indésirables associés aux vaccins achetés ou distribués dans le cadre de l’initiative African vaccine acquisition trust ou Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (AVAT) peuvent dorénavant bénéficier d’une indemnisa-tion rapide, équitable et transparente. Le lancement du régime d’indemnisation sans faute de l’AVAT (AVAT NFCS) a eu lieu, le mardi 22 mars 2022 à Abidjan, Côte d’Ivoire. Premier programme de ce genre en Afrique, l’objectif est d’instaurer une confiance des populations africaines au vaccin et parvenir à son adoption sur tout le continent. Il prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire sans faute en règlement total et définitif de toute demande d’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice résultant d’un vaccin ou de son administration. La mise en place a été soutenue par l’Union africaine, Africa CDC, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et Afreximbank.

La directrice des services juridiques d’Afreximbank, Samallie Kiyingi a rappelé les conséquences négatives de la pandémie de la COVID-19 qui sont, entre autres, la fermeture des frontières, l’impact sur l’économie et les millions de décès enregistrés. Et, a-t-elle ajouté, pour ralentir la propagation de la maladie, les pays ont adopté des systèmes de vaccination au profit de leurs populations. « L’idée d’AVAT NFCS est d’offrir plus de sécurité dans le cadre de la vaccination. Cela est important dans le contexte africain où beaucoup d’individus n’ont pas de couverture maladie. Le système a donc été mis en place pour permettre au public d’avoir les meilleures garanties », a soutenu Samallie Kiyingi. Le président d’Afreximbank, Pr Benedict Oramah, a précisé que l’AVAT NFCS est le résultat de plusieurs mois de travail de nombreux partenaires.

Un appel à l’adhésion au vaccin

Ces derniers, a-t-il fait savoir, sont conscients du défi auquel le monde doit faire face avec la COVID-19. « Il faut faciliter l’acquisition des vaccins aux populations. L’AVAT et Afreximbank ont établi un partenariat qui a permis d’acquérir 400 millions de doses Johnson and Johnson », a informé le premier responsable d’Afreximbank. Pr Oramah a donc invité les gouvernements africains à sensibiliser les populations pour qu’elles adhèrent à la vaccination. Le représentant du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie de la Côte d’Ivoire, Aka Koffi a salué la mise en place de l’AVAT qui vise à protéger les populations contre la pandémie de COVID-19. Il a noté que conformément aux recommandations de l’OMS et de l’Union africaine, la Côte d’Ivoire a ciblé 70% de sa population soit environ 20,3 millions de personnes à vacciner. Le besoin en vaccins hors rappel quant à lui est estimé à 31 millions de doses.

« A la date du 20 mars 2022, plus de 10 millions de doses ont été administrées avec une couverture complète de 16% », a confié le représentant du ministre ivoirien en charge de la santé. Il a aussi relevé que dès le début de la campagne de vaccination, le pays a mis en place un système de surveillance des effets secondaires et à ce jour, 1959 cas ont été notifiés dont 34 graves pris en charge. La mise en place de l’indemnisation sans faute par AVAT, a-t-il affirmé, va rassurer la population et son pays s’engage à y adhérer pleinement.

Joseph HARO

josephharo4@gmail.com

Abidjan, Côte d’Ivoire