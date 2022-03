Etablissements sanitaires privés: des promoteurs courent après une autorisation Kantigui a été touché par le cri de détresse d’un groupe de promoteurs d’un établissement sanitaire privé de soins, suspendu depuis trois ans à la décision du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Kantigui qui a jeté un coup d’œil dans leur dossier a constaté que tous les documents exigés pour exercer légalement sont en bonne et due forme. Malheureusement, après avoir épuisé toute la procédure administrative, ces promoteurs attendent toujours désespérément l’autorisation de création donnant droit à celle d’ouverture et d’exploitation. Pour mieux comprendre la situation, selon des sources de Kantigui, leur dossier avait atteint le stade ultime du cabinet du ministre de la Santé. Kantigui se rappelle que le gouverneur de la région du Centre a publié un communiqué en janvier 2021 avec une liste d’établissements sanitaires privés de soins à fermer faute d’autorisation d’ouverture et d’exploitation. Conscient que ces établissements contribuent à améliorer l’offre de soins, Kantigui joint sa voix à celle des promoteurs pour un dénouement dans l’intérêt bien compris des populations.

Dédougou : une parcelle vendue à l’insu de son propriétaire

Kantigui a appris qu’une personnalité politique tente de retirer une parcelle à un citoyen. En effet, le sieur est attributaire de la parcelle U, lot N°200 au secteur 4 de la ville de Dédougou. Etant issu d’une grande famille, il a permis à un de ses cousins de vivre dans la maison construite par la famille sur ladite parcelle. Coup de théâtre ! Depuis un certain temps, une dame influente est entrée en contact avec le cousin du propriétaire de la maison et aurait acheté le terrain à 36 millions F CFA. Selon l’informateur de Kantigui, le vieux est étonné en tant que propriétaire de la parcelle depuis 1983, de n’avoir pas été approché pour l´achat du terrain. Kantigui a pu jeter un coup d’œil sur la documentation de la parcelle vendue qui atteste qu’il en est effectivement le propriétaire. Kantigui attire l’attention du ministère en charge de l´habitat sur la spéculation foncière qui demeure, en réalité, une véritable bombe à retardement.

Une fillette de 18 mois décède à la suite d’une excision

Kantigui, dans ses tournées, est tombé sur un cas d’excision qui a tourné au drame dans le village de Masso, à une dizaine de kilomètres de Solenzo. Selon la source de Kantigui, une femme a quitté son foyer à Mahouana dans la commune de Kouka pour rendre visite à sa famille à Masso. C’est ainsi que sa fillette de 18 mois, avec deux autres, ont été excisées par une ressortissante de Yasso (commune de Balavé). Trois jours après l’excision et ayant constaté que l’hémorragie continue, a-t-on soufflé à Kantigui, l’oncle de la fillette, accompagné de la mère sont allés aux environs de 6h au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Yasso. « Les infirmiers ayant constaté que c’est un cas d’excision ont référé l’excisée au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Solenzo », a ajouté l’informateur de Kantigui. Il a poursuivi qu’une fois au CMA, ils seront référés à Bobo-Dioulasso car difficile de trouver du sang pour la fillette. C’est ainsi que l’enfant y rendra l’âme et le corps ramené à Masso pour l’inhumation. La source de Kantigui a précisé que le père de la défunte dit n’être pas au courant de son excision et les oncles voulant couvrir l’exciseuse ont signifié que c’est une passante qui a excisé les trois filles. L’interlocuteur de Kantigui a conclu que les infirmiers ont alerté les Forces de l’ordre qui ont ouvert une enquête afin de retrouver les auteurs de ce crime.

Diapaga : la mort étrange d’un tâcheron

En séjour dans la région de l’Est la semaine dernière, précisément à Diapaga, Kantigui a été témoin d’une scène tragique. Un tâcheron de nationalité togolaise, âgé d’une trentaine d’années est arrivé dans un bistrot pour étancher sa soif après une dure journée de labeur. Descendu de sa moto, il a demandé à boire de l’eau. Ayant vidé le verre, le téléphone du tâcheron a sonné. Pris de malaise, il n’a pas pu décrocher l’appel. Alertés par son attitude anormale, des gens lui ont porté secours en l’installant au pied d’un mur, le temps qu’il retrouve ses esprits. Contre toute attente, le tâcheron rendra l’âme. Informées, les forces de l’ordre se sont déportées sur les lieux du drame pour constater le décès de l’homme. Les formalités d’usage effectuées, le corps du défunt a été remis à ses parents pour inhumation. Que lui est-il arrivé au juste ? Se sont interrogés Kantigui et les autres témoins du drame.

Mine de Youga : un licenciement en vue ?

Le torchon brûle, ces derniers jours, entre la direction d’Avesoro Burkina mining company SA qui a en charge le projet minier de Youga, dans la région du Centre-Est et ses employés. Dans une note officielle datée du 11 mars 2022 dont Kantigui a pris connaissance de la teneur, le directeur général de la société minière a fait cas de la mise au chômage technique d’une grande partie de son personnel. La raison serait liée à la situation sécuritaire dégradante ayant affecté les activités de Ouaré Mining Company (OMC), un partenaire stratégique grâce à qui le projet de Youga doit sa « survie ». Les termes de ladite note précisent que les réserves de Youga sont, à ce jour, épuisées et ne permettent pas à la société d’être autonome. Pour le directeur général d’Avesoro Burkina mining company, la mise au chômage technique d’une partie du personnel, conformément à l’arrêté 2006-43 y relatif, est l’alternative trouvée pour supporter les charges liées au personnel concerné et ce, en attendant la maîtrise de la situation sécuritaire et, par ricochet, la reprise normale des activités du projet minier de Ouaré et donc de celui de Youga qui assure le traitement de son minerai. De l’avis des travailleurs, rapporté à Kantigui, cette décision n’est qu’un subterfuge pour procéder, pendant la période de chômage technique, à un licenciement effectif, notamment des travailleurs sous Contrat à durée indéterminée (CDI). Dans ce scébnario probable, l’entreprise se tirerait alors à bon compte, soutiennent les travailleurs, étant donné qu’elle ne supporterait dans ce cas que des indemnités calculées sur la base de la rémunération perçue, qui est de l’ordre de 35% du salaire de base comme le dispose l’arrêté 2006-43. Les velléités de licenciement, disent-ils, sont, depuis peu, perceptibles dans les prises de position de la direction de la mine qui ne manque pas de rappeler, à souhait, l’épuisement de la réserve d’or de Youga et les difficultés de trésorerie subséquentes. Ce qui conforte aussi leur position, insistent les travailleurs, c’est qu’un premier groupe d’employés qui avaient, dans le passé, été mis sous le régime de chômage technique, se sont vus notifiés leur licenciement avec des dommages et intérêts calculés sur la base de leur rémunération pendant le chômage. Pour eux, l’histoire serait encore en train de se répéter. Plusieurs rencontres entre l’employeur et les employés de la mine de Youga, a appris Kantigui, se sont soldées, jusque-là, par des désaccords.

Bittou : un conflit foncier pourrit le climat social

Kantigui a appris que le torchon brûle actuellement entre les autorités coutumières de Bittou et certains habitants de la localité. Des explications données à Kantigui, ces derniers reprocheraient aux responsables coutumiers de retirer leurs champs qu’ils exploitent depuis des années. Ils se seraient même plaints auprès des autorités administratives qui ont tenté de trouver une solution à travers des médiations qui sont malheureusement restées vaines. Comme la situation s’enlisait, les populations « victimes » se seraient alors constituées en groupes et auraient saisi le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo. Le TGI aurait, à son tour, instruit la gendarmerie de Bittou d’entendre les différents plaignants. Selon les informations parvenues à Kantigui, ce sont une quarantaine de personnes qui ont vu leurs terres « retirées ».

Le directeur provincial répond à Kantigui

Dans sa livraison du mercredi 16 mars 2022, Kantigui faisait cas d’inquiétudes d’élèves et de parents d’élèves du Lycée agricole de Yako. Dans les lignes qui suivent, le directeur provincial des Enseignements post-primaire et secondaire du Passoré réagit sur certains aspects. « Droit de réponse par rapport à l’article intitulé « Lycée Agricole de Yako : des élèves sans professeurs » paru le mercredi 16 mars 2022 dans la rubrique « On murmure » du Journal Sidwaya. Ledit article soutient que les élèves du Lycée Professionnel Agricole de Yako sont en attente toujours d’au moins cinq (5) disciplines d’enseignement non encore programmées ce qui compromettrait selon l’article, les résultats de la 1ère promotion des candidats aux examens BAC Pro prévus dans deux mois. Tout en vous remerciant pour l’intérêt porté à la promotion de l’enseignement et la formation technique et professionnelle en particulier et à l’éducation en général, j’aimerais porter à la connaissance de vos lecteurs que les faits dénoncés dans l’article cité ne sont pas avérés. En effet, selon les informations recueillies auprès du premier responsable dudit Lycée, il n’existe à ce jour aucune discipline en souffrance au Lycée Professionnel Agricole de Yako. Mieux, La plupart de ces disciplines ont connu un début d’exécution à la reprise des cours en janvier 2022. Par ailleurs, il nous plaît de vous informer que les disciplines concernées par la publication ne sont pas assujetties aux mêmes règles qu’un enseignement classique, c’est-à-dire une programmation continue d’une discipline tout au long de l’année. Dans le cas du Lycée Professionnel Agricole, elles sont plutôt modulables, programmées et enseignées progressivement durant l’année. A ce titre, on ne peut parler de retard dans la programmation puisque le calendrier progressif suit son cours normal. En ce qui concerne également la préoccupation liée aux matières enseignées et non évaluées aux examens, au regard du référentiel de certification en vigueur, seule l’informatique reste une discipline enseignée non directement évaluée à l’examen mais dont l’importance n’est plus à démontrer.

Le Directeur provincial des Enseignements

post-primaire et secondaire du Passoré »

CEB de Bagaré : où sont passés les 200 000 F

CFA de l’APE ?

« Ce n’est pas à toutes les occasions que l’on peut récolter le miel en se léchant les doigts », a fait rigoler l’informateur de Kantigui à propos d’un directeur d’école d’une des ex-Circonscriptions d’éducation de base (CEB) de Bagaré qui a injustement dépouillé, par abus de fonction, le bureau de l’Association des parents d’élèves (APE) de son établissement d’une somme de 200 000 F CFA. Le directeur incriminé, a-t-on rapporté à Kantigui, est un habitué des faits de malversations dans les écoles où il a eu l’occasion de servir. Les faits du genre sont devenus presqu’habituels dans les écoles primaires du Passoré, a poursuivi la source de Kantigui. Celui-ci a dit, par ailleurs, déplorer de tels comportements qui n’honorent pas, selon lui, le monde enseignant. Pour que ces pratiques cessent dans nos écoles, l’informateur, par la voix de Kantigui, invite les autorités éducatives et judiciaires à sévir conformément à la loi afin de dissuader les enseignants qui en ont fait un « business » personnel.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89