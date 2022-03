Réconciliation nationale : La contribution des coutumiers et des religieux sollicitée

Des délégations de la chefferie coutumière, des communautés catholique, évangélique et musulmane du Burkina Faso ont, tour à tour, été reçues, le jeudi 24 mars 2022, par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu, ce jeudi, à tour de rôle, une délégation de la chefferie coutumière, puis des responsables des communautés catholique, évangélique et musulmane du Burkina Faso. C’était au cours de la journée du jeudi 24 mars 2022 à Ouagadougou.

Les échanges avec le chef de l’Etat ont porté sur la situation nationale et les contributions possibles de ces différentes communautés à une mise en œuvre réussie de la Transition par la restauration de la paix et de la sécurité. Le président du Faso a également sollicité de ces leaders coutumiers et religieux, leur investissement au renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans une dynamique unitaire afin d’aider le pays à aller à la réconciliation nationale.

A l’issue des audiences, les porte-paroles des délégations ont affirmé être préoccupés par la situation sécuritaire au Burkina Faso et ses conséquences. Ils ont, par ailleurs, déclaré être disposés à travailler au retour de la paix, de la sécurité ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale, source d’une réconciliation réussie.

Les délégations des chefs coutumiers, de la communauté catholique, de la communauté évangélique et de la communauté musulmane ont aussi souligné leur volonté d’accompagner le chef de l’Etat à relever les défis actuels du Burkina Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso