TuaRes recrute un(e) directeur (rice) d’école

Titre du poste : un(e) directeur (rice) d’école pour le compte de l’Ecole Kalan Sira Kura Lieu d’affectation : Baosomé, Saaba Responsable hiérarchique : Chargé de projet école

TuaRes est une Fondation allemande qui œuvre au Burkina Faso depuis 2012 pour la scolarisation des jeunes filles vulnérables.

Depuis la rentrée 2021-2022, TuaRes est engagée dans la conception et la mise en place d’un projet d’école innovant pour contribuer à la qualité du système éducatif burkinabé. Ce modèle s’inspire des approches pédagogiques telles qu’appliquées dans les programmes du Baccalauréat International et des écoles Montessori. Il proposera une approche qui cultivera chez l’enfant la curiosité et l’esprit de chercheur, le sens de la responsabilité de soi et d’autrui, la tolérance et l’empathie, ainsi que l’amour des sciences et de la nature, des langues, de l’art et de la culture.

Pour la rentrée scolaire 2022-2023 elle initiera la création d‘un nouvel établissement scolaire situé dans la commune rurale de Saaba à Baosomé.

A cet effet, la Fondation recherche un(e) directeur (rice) d’école qui implémentera ce projet basé sur les réalités contextuelles et prenant en compte les innovations pédagogiques et technologiques definies par le programme.

TuaRes recherche un(e) directeur (rice) d’école pour le compte de l’Association Kalan Sira Kura

Charges principales :

Assurer la gestion pédagogique et administrative de l’établissement

Assurer la coordination de tous les aspects de la vie scolaire

Analyser les résultats scolaires et élaborer des plans de remédiation en collaboration avec les enseignants concernés ;

Tenir à jour un cahier journal ;

Exécuter les activités péri, para et postscolaires ;

Tenir à jour les registres et affichages règlementaires ou tout autre document administratif ;

Collecter les données statistiques

Participer à la mobilisation sociale en faveur de l’éducation ;

Apporter des conseils aux parents et aux communautés en matière de prise en charge socio-éducative des jeunes enfants ;

Participer aux séances de formation en vue du renforcement de ses capacités.

Expérience professionnelle :

Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de gestion des écoles ;

Avoir une connaissance en gestion des projets.

Avoir une bonne maitrise des TIC

Avoir une expérience avec les approches pédagogiques innovantes

Avoir une bonne maitrise de l’anglais et du français

Qualifications Requises :

Avoir l’un de ces diplômes ou équivalents : Diplôme d’Etat des Educateurs de la Petite Enfance (DEEPE), Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP), Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP), Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique (CSAP).

Avoir le niveau académique de Master

Autres exigences :

Être passionné du métier et des élèves

Faire montre d’une bonne expérience managériale

Disposer de stratégies d’enseignement apprentissage éprouvées

Être travailleur, savoir prendre des initiatives, être ouvert

Etre prêt à servir et à habiter en zone rurale

Avoir un sens élevé de l’organisation et de la planification ;

Avoir une excellente capacité rédactionnelle et orale en français ;

Avoir une très bonne connaissance du système éducatif au Burkina Faso et de son fonctionnement

Procédure de soumission de votre candidature :

Pour postuler, allez en ligne sur https://tuares.zohorecruit.eu/jobs/Careers et suivez les instructions pour compléter le formulaire accompagné de votre CV. Les demandes seront acceptées jusqu’au 07 Avril 2022. Aucun appel téléphonique ne sera accepté.