Echos de l’écurie des Etalons à Bruxelles : Le groupe enfin au complet !

Après leur première sortie (défaite 5-0) le 24 mars dernier à Pristina au Kosovo, les Etalons ont rallié Bruxelles où ils se préparent pour le second match amical face aux Diables rouges de la Belgique. Le groupe quasi au complet affûte ses armes pour le gros choc.

Privé de plusieurs cadres lors du match amical face au Kosovo, le 24 mars dernier à Pristina, le sélectionneur intérimaire des Etalons, Oscar Barro, a maintenant à sa disposition la quasi totalité de son effectif pour préparer la dernière rencontre du Burkina Faso, en cette journée FIFA du mois de mars. En tous les cas, c’est ce qui a été donné de constater pendant la séance d’entraînement du samedi 26 mars 2022, en fin d’après-midi, sur la pelouse du centre de formation du club belge de première division d’Anderlecht.

Le néo-milieu de terrain de Pyramids FC (Egypte), Ibrahim Blati Touré qui a beaucoup manqué dans l’entrejeu des Etalons à Pristina, a rallié Bruxelles à partir de Ouagadougou, le 25 mars dernier. Le lutin médian burkinabè, grand artisan de la bonne CAN des Etalons au Cameroun, a rejoint la capitale belge en compagnie du meneur de jeu du club ivoirien de l’ASEC d’Abidjan, Aziz Stéphane Ki, du défenseur de Horoya (Guinée), Oula Abass Traoré et du portier Nouridine Balora (Tanzanie).

Dans la soirée de ce même jour, ils ont été rejoints par les trois capitaines de l’équipe, à savoir, Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et Hervé Kouakou Koffi. Ces arrivées tardives au regroupement seraient dues à des problèmes de visas, hormis le cas du portier du Sporting Charleroi. Lui, aurait passé des examens médicaux avant de rejoindre ses coéquipiers. Cependant, Oscar Barro ne pourra pas compter sur les 29 joueurs convoqués, car le latéral droit de Troyes, Issa Kaboré, le seul joueur à n’avoir pas encore rejoint le groupe, est souffrant.

Il n’est pas exclu que l’on s’achemine vers un forfait de l’ancien joueur de Malines et de Rahimo FC contre les Diables rouges de la Belgique. « Issa Kaboré est encore indisponible. Il est souffrant », a précisé Oscar Barro. A ce pépin du joueur appartenant à Manchester City, s’ajoute le forfait déjà acté de Soumaïla Ouattara, ayant évolué en défense centrale en compagnie de Edmond Tapsoba lors du match contre le Kosovo. Le défenseur du FUS de Rabat, qui ne s’est pas entrainé ce samedi, souffre d’une élongation.

De l’enthousiasme dans le groupe

Qu’à cela ne tienne, les quelques deux heures d’entrainement du groupe se sont déroulés dans une ambiance bon enfant sous la houlette de Oscar Barro et de ses adjoints. C’est en tout cas le sentiment du capitaine des Etalons, Bertrand Traoré, à l’issue de sa première séance d’entrainement.

« Je suis arrivé en retard pour des raisons de visa. Mais j’ai retrouvé un groupe qui vit bien, même si on n’a pas obtenu un bon résultat face au Kosovo. Il y a toujours une bonne ambiance au sein du groupe. Nous venons d’effectuer notre premier entrainement tous ensemble et elle s’est bien passée », a déclaré l’attaquant d’Aston Villa.

S’il y a un Etalon qui était ravi de retrouver à nouveau l’écurie, après cinq ans d’absence, c’est bien le milieu offensif de l’ASEC Mimosas d’Abidjan, Aziz Stéphane Ki. Auteur d’une bonne saison avec son club, surtout avec des prestations de belle facture en Coupe de la Confédération de la CAF, le natif d’Abidjan retapait légitimement depuis un bout de temps à la porte de la sélection.

« C’est une fierté pour moi de revenir défendre les couleurs de mon pays. J’étais dans le groupe et ne plus revenir a été un peu difficile à accepter. Ce qui veut dire qu’il faut travailler pour être là. Et c’est ce que j’ai fait », a-t-il affirmé. Selon Aziz Ki, il est venu pour tout donner et satisfaire le public burkinabè féru de football. « Les Burkinabè peuvent compter sur moi parce que je vais montrer ce que je sais faire comme à l’ASEC Mimosas qui m’a beaucoup aidé dans mes performances.

Je me sens bien dans le groupe puisqu’il y a des anciens joueurs que je retrouve et j’en connais également parmi les nouveaux. J’avoue que nous formons un bon groupe », a promis Stéphane Aziz Ki. Le sélectionneur intérimaire, Oscar, était lui aussi, tout heureux de retrouver son groupe au complet quelques jours avant les joutes face à la Belgique. « C’est avec une grande joie que nous avons effectué cet entrainement.

C’est une première séance avec toute l’ossature de l’équipe sauf Issa Kaboré. J’ai senti de bonnes vibrations. Mais nous faisons attention avec les contacts pour éviter les blessures. Il y a de l’enthousiasme, de la volonté. Je sens que c’est un groupe qui vit bien déjà. C’est très important pour la suite », s’est félicité l’ancien coach de l’ASFB. Les Etalons effectueront ce lundi 28 mars la reconnaissance du stade Constant Vanden Stock d’Anderlecht à 18 h 45 mn où se déroulera le match amical face aux Diables rouges.

Sié Simplice HIEN

depuis Bruxelles