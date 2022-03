Situation nationale : Alassane Bala Sakandé interpellé puis libéré

L’ancien Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a été interpellé hier dimanche 27 mars 2022 par la Gendarmerie nationale. C’est du moins ce qu’affirment plusieurs médias en ligne. « Je suis à la Gendarmerie nationale, j’attends d’être situé sur mon sort », aurait confié au téléphone Alassane Bala Sakandé à un journaliste de radio Oméga.

L’information a été confirmée par des avocats dans un communiqué. Plus tard dans la soirée, l’ex-PAN a été libéré. Il ne serait pas le seul à être entendu. D’autres personnalités de l’ancienne majorité sont déjà passées par la Gendarmerie nationale pour audition. Mais la plupart ont, pour le moment, été relâchés et « les dossiers suivent leur cours », selon toujours minute.bf.

Les motifs officiels de ces interpellations au moment où nous tracions ces lignes étaient inconnus. Mais, selon les médias précités, cette interpellation intervient 72 heures après la conférence de presse du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) au cours de laquelle Alassane Bala Sakandé avait demandé la « libération immédiate et sans conditions » de l’ancien Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

« On parle de résidence surveillée lorsque la personne est gardée chez elle et est juste interdite d’en sortir. Pourtant pour le cas de Roch Marc Christian Kaboré, il n’a droit qu’à une heure de visite de quelques personnes. Il s’agit de sa femme, de ses enfants, de son aide de camp et de son médecin. Il a été déplacé d’un point A à un point B puis d’un point B à un point C et probablement d’un point C à un point D. Personnellement je l’ai vu quand il était au point B mais depuis lors nous ne savons plus où il est », avait-il déploré lors de ladite conférence de presse.

W. Aubin NANA