Cérémonie des Oscars : Will Smith remporte le prix du meilleur acteur

La star américaine Will Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour avoir interprété le père des championnes de tennis Serena et Venus Williams dans le film « La Méthode Williams ». « Je veux dire merci à Venus et Serena et à toute la famille Williams de m’avoir confié votre histoire. C’est ce que je veux faire, je veux être l’ambassadeur de ce genre d’amour, d’attention et de sollicitude », a déclaré Will Smith en larmes.

Cette 94e édition des Oscars, les plus prestigieux prix d’Hollywood, suivie par africanews, a été aussi marquée par un coup de sang du « Prince de Bel Air » qui a giflé sur scène l’humoriste Chris Rock.

Will Smith n’a pas apprécié sa blague sur le crâne rasé de son épouse qui souffre d’alopécie, pathologie qui provoque une chute importante des cheveux.

La Rédaction