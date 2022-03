Ghana : réouverture des frontières terrestres et maritimes

Fermées depuis deux ans à cause du Covid-19, les frontières terrestres et maritimes du Ghana sont recouvertes et le port du masque dans les lieux publics n’est plus obligatoire. Telle est la décision du président ghanéen Nana Akufo-Addo. « Ces deux dernières années ont été difficiles pour chacun d’entre nous, et nous voyons enfin la lumière au bout de ce très long tunnel », a déclaré le président au cours d’un discours diffusé par la télévision nationale. «J’en appelle à la responsabilité de chacun, de continuer à nous protéger », a-t-il lancé à ses compatriotes.

Selon nos confères de Africanews, la réouverture des frontières était attendue par de très nombreux Ghanéens, qui dépendent du commerce transfrontalier avec le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

AK