Sites d’accueil de Kongoussi : le Premier ministre encourage les déplacés

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, à la tête d’une délégation gouvernementale, est allé visiter les sites abritant les déplacés de Kongoussi, dans la province du Bam, le mardi 29 mars 2022.

Après avoir dépêché une mission gouvernementale à Ouahigouya, dans la région du Nord, vendredi 25 mars 2022 à l’effet de s’enquérir des conditions de vie des déplacés, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, s’est rendu lui-même sur les sites qui les accueillent dans la province du Bam, à Kongoussi. Cette mission du chef du gouvernement, qui s’est effectuée, le mardi 29 Mars 2022, était composée d’une forte délégation gouvernementale, d’autorités régionales et provinciales. Pour sa toute première sortie officielle à l’intérieur du pays, depuis sa prise de fonction, le chef du gouvernement a confié s’être déplacé sur les sites abritant les déplacés du Bam pour leur apporter le réconfort, les encourager et surtout féliciter l’ensemble des acteurs qui interviennent dans leur accompagnement. « J’ai décidé de faire cette sortie de terrain pour constater les conditions de vie de nos compatriotes contraints de quitter leurs localités », a déclaré Albert Ouédraogo. Deux sites d’accueil ont reçu la délégation gouvernementale.

Il s’agit du site HCR Wenkouni du secteur 2 de la ville de Kongoussi et celui du HCR de la Maison d’arrêt. Aux dires des responsables en charge de l’action humanitaire de la province, ces sites abritent respectivement 884 et 1005 personnes déplacées. Celles-ci sont composées essentiellement de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Au pas de course, le chef du gouvernement a pu constater, de visu, les conditions dans lesquelles ces personnes victimes du terrorisme vivent dans cette partie du Burkina Faso. A ces déplacés, il a fait savoir que le gouvernement est conscient des conditions dans lesquelles elles ploient au quotidien et que des actions sont en train d’être prises pour apporter des réponses encore plus efficaces. « C’est un message d’espoir que nous sommes venus leur apporter pour dire que le gouvernement travaille pour améliorer la situation », a laissé entendre Albert Ouédraogo.

Les efforts des acteurs salués

Pour le représentant du site HCR Wenkouni du secteur 2, Adama Niampa, depuis son installation sur ce lieu, aucune difficulté quelconque n’a encore été signalée. Toutefois, il a souhaité une amélioration de la situation sécuritaire qui leur permettra de rejoindre paisiblement leurs localités d’origine. Dans cette même dynamique, le Boon-Naaba, installé sur le site de la Maison d’arrêt, a, lui, demandé au gouvernement de faire plus d’efforts en poursuivant la sécurisation du territoire pour favoriser la réintégration par les personnes déplacées de leurs villages respectifs.

A cet effet, il a souhaité une remobilisation des Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) autour des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour l’atteinte de cet objectif. Prenant note, le Premier ministre les a invités à toujours garder courage et surtout l’espoir d’un lendemain meilleur. « Nous avons vu les difficultés et le travail formidable fait par les ONG, les agents de l’Etat et les forces de sécurité sur les lieux », a indiqué le chef de l’exécutif, invitant les pensionnaires des sites à l’entente et à l’écoute des équipes techniques afin de faciliter l’assistance nécessaire. Au cours de sa visite, Albert Ouédraogo a rendu une visite de courtoisie au Naaba Koubri de Kongoussi à qui il a traduit sa gratitude pour l’accueil des déplacés et tous les soutiens multiformes dont ils bénéficient au quotidien dans la province.

