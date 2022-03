Culture: lancement du 2e appel à projets dans le cadre du PAIC-GC

Le lancement du 2e appel à projets du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) entrant dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Industries Créatives et à la Gouvernance de la Culture (PAIC- GC) aura lieu le jeudi 31 mars 2022 à Ouagadougou.

Ce projet, signé en décembre 2018, est le fruit de la coopération entre l’Union Européenne et le Burkina Faso est un important programme de financement au secteur de la culture en vue d’en faire un facteur de développement socio-économique du Burkina Faso. L’objectif général du PAIC-GC est de « créer une dynamique de développement culturel et touristique, fondée sur les valeurs communes propres aux Burkinabè, les capacités entrepreneuriales et la créativité des acteurs, en vue de l’épanouissement économique et social des populations du Burkina Faso ».

Le 1er appel à projets, qui a été lancé le 19 octobre 2020 à Bobo-Dioulasso, a permis de réceptionner 415 dossiers de demande de financements, grâce à la collaboration avec les Directions régionales du ministère en charge de la culture. Au terme de l’analyse, ce sont 74 projets qui ont été financés à hauteur de 1 289 887 336 FCFA.

AK