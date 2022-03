Lutte contre le terrorisme : l’Allemagne veut relever le « défi » aux côtés du Burkina

L’envoyé spécial de l’Allemagne pour le Sahel, Christoph Retzlaff, a été reçu en audience, le mercredi 30 mars 2022, par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le président du Faso, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba a accordé, en fin d’après-midi du mercredi 30 mars 2022 à Ouagadougou, une audience à l’envoyé spécial de l’Allemagne pour le Sahel, Christoph Retzlaff. Cette première visite au Burkina Faso en tant qu’envoyé spécial de l’Allemagne pour le Sahel vise à mieux comprendre la situation qui prévaut au Burkina Faso et dans l’ensemble de la région, a expliqué Christoph Retzlaff à sa sortie d’audience.

« Nous avons eu des échanges profonds sur la situation au Burkina Faso et dans la région et sur les défis multiples auxquels est confronté le pays. Nous avons aussi échangé sur ce que nous pouvons faire pour contribuer à améliorer la situation sécuritaire dans votre pays et dans l’ensemble de la région », a-t-il déclaré. Il s’est, en outre, agi au cours des échanges de voir « comment faire pour renforcer la prévention dans le cadre de la menace terroriste dans les pays côtiers, du Golfe de Guinée ». Selon Christoph Retzlaff, la coopération bilatérale « étroite et amicale » entre son pays et le Burkina Faso, qui date de plus de 60 ans, a été également au centre des échanges avec le président du Faso. Cette coopération permet à l’Allemagne d’investir « un volume d’environ 150 millions d’euros chaque année dans le développement et la sécurité », a souligné le diplomate allemand. « Nous avons aussi discuté des prochaines étapes dans la Transition; nous avons compris à travers les échanges que la sécurité est une priorité actuelle pour les autorités », a indiqué l’envoyé spécial de l’Allemagne pour le Sahel.

Direction de la communication de la présidence du Faso