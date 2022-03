Yémen: La coalition annonce la cessation des opérations militaires

Le porte-parole officiel de la Coalition pour restaurer la légitimité au Yémen, le général de brigade, Turki Al-Malki, a, dans une déclaration, annoncé la cessation des opérations militaires au Yémen pour assurer le succès des efforts de rétablissement de la paix.

A compter du mercredi 30 mars 2022, le Commandement des forces conjointes de la Coalition pour restaurer la légitimité au Yémen annonce la cessation des opérations militaires pour soutenir les efforts en faveur d’un accord de paix. L’information a été relayée par l’agence de presse saoudienne SPA. « En réponse à la demande formulée par S.E. le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) Dr. Nayef Al-Hajraf pour la cessation des opérations militaires parallèlement au lancement des consultations yéménites-yéménites, et en vue de créer les conditions propices nécessaires à des consultations réussies et un environnement favorable pour qu’en ce mois sacré du Ramadan consacre la paix et réalise la sécurité et la stabilité au Yémen, le Commandement des forces conjointes de la Coalition annonce par la présente la cessation des opérations militaires au Yémen à compter du mercredi 30 mars 2022 (06h00) », a déclaré le porte-parole officiel de la Coalition pour restaurer la légitimité au Yémen, le général de brigade, Turki Al-Malki. Il a indiqué que cette décision s’inscrit également dans le contexte des efforts et des initiatives internationales défendues par l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen et l’Initiative saoudienne visant à parvenir à une résolution politique globale pour mettre fin au conflit yéménite.

Selon le porte-parole de la coalition, le Commandement des forces conjointes de la Coalition va respecter cette cessation et entreprendre toutes les étapes et procédures nécessaires pour assurer son succès et créer les conditions propices nécessaires à des consultations réussies et à un environnement favorable au mois sacré du Ramadan pour faire la paix et mettre fin au conflit. « Le commandement des forces conjointes de la coalition réaffirme sa position inébranlable de soutien au gouvernement légitime du Yémen, tant dans ses positions politiques que dans ses procédures et mesures militaires. Le commandement des forces conjointes de la coalition se tiendra toujours aux côtés du peuple yéménite pour réaliser ses aspirations, construire sa nation et assurer sa sécurité et sa prospérité », a précisé le général de brigade, Turki Al-Malki.

Une synthèse de Karim BADOLO

Source : SPA