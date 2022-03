Mondial Qatar 2022 : L’Algérie veut faire rejouer le match contre le Cameroun

La Fédération algérienne de football (FAF) et l’entraineur des Fennecs, Djamel Belhadj, refusent d’accepter l’élimination de l’Algérie face au Cameroun. Pour eux, l’équipe nationale algérienne a été victime d’un mauvais arbitrage du Gambien Bakary Gassama lors de ce barrage retour de la Coupe du monde 2022. Un recours envoyé à la FIFA pour rejouer le match, raconte le site sportif maxifoot. «La Fédération Algérienne de Football (FAF) a introduit auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) un recours à l’encontre de l’arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match barrage retour Algérie-Cameroun disputé le 29 mars 2022 au Stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida. La FAFA est déterminée à user de l’ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre(…). La FAFA demande également l’ouverture d’une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l’arbitrage du match Algérie-Cameroun», dit un communiqué de la FAF. Pour plusieurs observateurs du football, cette requête a peu de chance d’aboutir parce que les règlements de la FIFA sont clairs : «Les décisions de l’arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont sans appel, y compris la validation d’un but et le résultat d’un match».

AK