Sanmentenga : une diziaine de morts dans une nouvelle attaque  à Doaga

Dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 mars 2022,des hommes armés non identifiés (HANI) ont, de nouveau, attaque le village de Doaga dans la commune de Pissila, a appris l’ AIB. Le bilan provisoire fait état d’ une dizaine de morts et 4 personnes grièvement blessées.

Le mardi 29 mars dernier, un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) a été assassiné dans ce même village par les HANI. Ces terroristes ont, par ailleurs, pillé des boutiques et incendié des concessions et des greniers. Ces hommes armés avaient lancé un ultimatum de 72H aux populations de Wanobian et environnants pour quitter leurs villages sous peine de représailles.

La Rédaction