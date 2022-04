FIF: L’Assemblée générale valide les propositions de la FIFA et de la CAF

On tire peut-être vers la fin de la crise qui secoue le football ivoirien. Ce mardi 5 avril 2022, selon nos confrères de Fratmat, l’Assemblée générale extraordinaire de la FIF a validé les propositions de la Fifa et de la CAF. Ces instances du football ont recommandé que le nombre de parrainage des clubs et des groupements d’intérêt soit fixé à quatre sans catégorisation. Cela ouvre ainsi la voie au dépôt des candidatures prévu, les 7,8 et 9 avril 2022 ainsi qu’à la campagne électorale qui débutera le 16 avril 2022. Le 23 avril 2022, jour choisi pour l’élection, sera connu le nouveau président de la FIF. Les principaux challengers sont Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo.

A.K