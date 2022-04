Route nationale 1 : un mort et un camion calciné dans un accident à Boni

Un accident de la route a fait un mort et un camion-remorque calciné sur la route nationale 1 (axe Bobo-Ouagadougou), dans le village de Boni, province du Tuy, dans la nuit du lundi 4 avril 2022.

C’est autour de 20 heures et demi, le lundi 4 avril 2022, que le drame s’est produit entre un camion-remorque et une motocyclette, dans le village de Boni, à une quinzaine de kilomètres de Houndé, sur la route nationale 1 (RN1). Sur les lieux, dans la matinée du mardi 5 avril, d’un côté gisait encore le corps sans vie du motocycliste auprès de l’engin endommagé et de l’autre, la carcasse d’un camion totalement consumé par les flammes. Les circonstances de l’accident et de la consumation du camion s’expliquent difficilement. Toutefois, selon un témoin, le conducteur du camion et son apprenti ont eu la vie sauve et demeurent introuvables.

La même source a précisé que le camion a quitté Bobo-Dioulasso et se rendait à Ouagadougou, avec une cargaison de jus de fruits et des fûts contenant de l’alcool. L’infortuné quant à lui, à ce qui se dit, avait quitté Houndé et se rendait dans la commune de Pâ. La gendarmerie de Pâ et le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Boni se sont rendus sur les lieux pour les constations d’usage.

Babou Eric BAZIE

AIB/Tuy